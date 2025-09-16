وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية تضمنت مشاريع لحفظ الأرشيف الأثري رقميًا، وتأهيل قصر اليونسكو، وحماية التراث الثقافي، بهدف ترسيخ الذاكرة الوطنية وتعزيز دور الثقافة في التعافي الاقتصادي.