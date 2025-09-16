الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"

أخبار لبنان
2025-09-16 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر &quot;بيروت 1&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"

زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب وزير الاقتصاد عامر البساط في مكتبه في الوزارة، وجرى البحث في التحديات التي تواجه الشركات اللبنانية ومتطلبات تأمين ظروف مؤاتية للأعمال والاستثمار.

كما تم التداول في المؤتمر الاستثماري الذي ستنظمه الحكومة اللبنانية تحت عنوان "بيروت 1" ومختلف الجهود التي يقوم بها الوزير البساط لإطلاق محركات النمو الاقتصادي واستعادة الثقة بلبنان. 

البواب 

وعرض البواب النشاطات التي يقوم بها التجمع والأهداف التي يعمل على تحقيقها، مشيراً إلى مجموعة من المشاكل التي تعيق نشاط المؤسسات والشركات الخاصة وأبرزها الروتين الإداري وصعوبة إنجاز المعاملات والمنافسة غير الشرعية المتأتية من المؤسسات غير الشرعية والتهريب، فضلاً عن موضوع تسويات تعويض نهاية الخدمة.

كما ركز البواب على موضوع تضمين الموازنة زيادة رسم على الاستيراد بنسبة 3 في المئة، معتبراً هذا الرسم جائر ومن شأنه أن يزيد الأعباء على المؤسسات كما من شأنه أن ينعكس تضخماً في الأسواق، مطالباً بضرورة الرجوع عنه كون مفاعيله سلبية جداً. 

وأشاد البواب بالجهود التي يبذلها الوزير البساط وبالمنحى الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة اللبنانية والتقدم الحاصل على هذا المستوى، كما نوه البواب بعقد المؤتمر الاستثماري "بيروت 1"، مؤكداً وقوف التجمع إلى جانب الوزارة للمساهمة في إنجاحه. 

البساط 

بدوره، رحب البساط بوفد تجمع الشركات اللبنانية، مؤكداً أن القطاع الخاص اللبناني محط فخر واعتزاز لنا وهو يشكل الرافعة الأساسية لإعادة النهوض بالإقتصاد الوطني، ومشيراً الى أنه يعطي أولوية للاستجابة لمتطلبات الشركات والمؤسسات الخاصة من أجل إعادة تنشيطها ودفع النمو الاقتصادي قدماً في لبنان". 

وإذ أبدى البساط استعداده لتبني مطالب القطاع الخاص والتي تشكل عائقاً أمام تعافيه وتقدمه، ونقل ذلك إلى طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ ألإجراءات المناسبة، أكد أن هدف الحكومة هو إعادة الأوضاع في البلاد إلى ما كانت عليه قبل الإنهيار.

وأشار في هذا الإطار إلى مجموعة القرارات والقوانين الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب منذ تشكيل الحكومة حتى الآن، وهي تعتبر ركائز أساسية للبناء عليها في عملية تفعيل وتطوير دور الدولة في العملية الإقتصادية والخدماتية.

وتحدث البساط عن المؤتمر الاستثماري تحت عنوان "بيروت 1" الذي تنظمه الحكومة في تشرين الثاني المقبل، ولفت إلى "أن المؤتمر تنظمه الدولة إلا أن المحرك الأساسي والحقيقي هو القطاع الخاص والإغتراب وشركاؤنا العرب والأجانب.

وقال: "نعمل من خلال المؤتمر الى إعادة لبنان إلى خارطة الاستثمارات العالمية"، معتبرا أن المؤتمر يشكل منطلقاً لإعادة الثقة الداخلية والدولية بلبنان.

وبعد نقاش مطول بين الوزير البساط وأعضاء وفد التجمع، تم الإتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون بين الطرفين لإنجاح المؤتمر الإستثماري ولمتابعة القضايا التي تم طرحها خلال الإجتماع أو أي مواضيع اخرى ذات إهتمام مشترك.

أخبار لبنان

الشركات

اللبنانية

مؤتمر

"بيروت

1"

LBCI التالي
الجيش: توقيف مواطن على أثر إشكال في بلدة المحمرة - عكار
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-08-29

تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-11

مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-05

وزير المالية بحث مع النائب جابر في إيجاد بديل عن مبنى "اللبنانية" في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

الرئيس سلام بحث مع وفد من مجلس بلدية بيروت أبرز التحديات التي تواجهها العاصمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:18

رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا

LBCI
أمن وقضاء
10:11

وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات

LBCI
آخر الأخبار
10:08

بهاء الحريري: مشروع تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية

LBCI
أمن وقضاء
09:53

تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:15

بهاء الحريري التقى وفوداً من عدد من المناطق اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-27

ترامب: بوتين يلعب بالنار

LBCI
فنّ
13:00

غمرت نفسها بالألوان... ليدي غاغا تروّج لمجموعة المكياج الجديدة الخاصة بها بأسلوب درامي!

LBCI
حال الطقس
2025-09-11

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:11

وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:15

الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:55

إعلان فعاليات إحياء الذكرى‎ السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
06:41

سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح

LBCI
أخبار لبنان
03:57

رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً

LBCI
أخبار لبنان
03:09

رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني

LBCI
أخبار دولية
01:17

ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا

LBCI
أخبار دولية
00:27

روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:12

معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات

LBCI
أمن وقضاء
05:01

خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
أخبار لبنان
14:55

أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 16-9-2025

LBCI
أمن وقضاء
10:50

تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More