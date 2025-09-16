الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
2025-09-16 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب وزير الاقتصاد عامر البساط في مكتبه في الوزارة، وجرى البحث في التحديات التي تواجه الشركات اللبنانية ومتطلبات تأمين ظروف مؤاتية للأعمال والاستثمار.
كما تم التداول في المؤتمر الاستثماري الذي ستنظمه الحكومة اللبنانية تحت عنوان "بيروت 1" ومختلف الجهود التي يقوم بها الوزير البساط لإطلاق محركات النمو الاقتصادي واستعادة الثقة بلبنان.
البواب
وعرض البواب النشاطات التي يقوم بها التجمع والأهداف التي يعمل على تحقيقها، مشيراً إلى مجموعة من المشاكل التي تعيق نشاط المؤسسات والشركات الخاصة وأبرزها الروتين الإداري وصعوبة إنجاز المعاملات والمنافسة غير الشرعية المتأتية من المؤسسات غير الشرعية والتهريب، فضلاً عن موضوع تسويات تعويض نهاية الخدمة.
كما ركز البواب على موضوع تضمين الموازنة زيادة رسم على الاستيراد بنسبة 3 في المئة، معتبراً هذا الرسم جائر ومن شأنه أن يزيد الأعباء على المؤسسات كما من شأنه أن ينعكس تضخماً في الأسواق، مطالباً بضرورة الرجوع عنه كون مفاعيله سلبية جداً.
وأشاد البواب بالجهود التي يبذلها الوزير البساط وبالمنحى الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة اللبنانية والتقدم الحاصل على هذا المستوى، كما نوه البواب بعقد المؤتمر الاستثماري "بيروت 1"، مؤكداً وقوف التجمع إلى جانب الوزارة للمساهمة في إنجاحه.
البساط
بدوره، رحب البساط بوفد تجمع الشركات اللبنانية، مؤكداً أن القطاع الخاص اللبناني محط فخر واعتزاز لنا وهو يشكل الرافعة الأساسية لإعادة النهوض بالإقتصاد الوطني، ومشيراً الى أنه يعطي أولوية للاستجابة لمتطلبات الشركات والمؤسسات الخاصة من أجل إعادة تنشيطها ودفع النمو الاقتصادي قدماً في لبنان".
وإذ أبدى البساط استعداده لتبني مطالب القطاع الخاص والتي تشكل عائقاً أمام تعافيه وتقدمه، ونقل ذلك إلى طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ ألإجراءات المناسبة، أكد أن هدف الحكومة هو إعادة الأوضاع في البلاد إلى ما كانت عليه قبل الإنهيار.
وأشار في هذا الإطار إلى مجموعة القرارات والقوانين الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب منذ تشكيل الحكومة حتى الآن، وهي تعتبر ركائز أساسية للبناء عليها في عملية تفعيل وتطوير دور الدولة في العملية الإقتصادية والخدماتية.
وتحدث البساط عن المؤتمر الاستثماري تحت عنوان "بيروت 1" الذي تنظمه الحكومة في تشرين الثاني المقبل، ولفت إلى "أن المؤتمر تنظمه الدولة إلا أن المحرك الأساسي والحقيقي هو القطاع الخاص والإغتراب وشركاؤنا العرب والأجانب.
وقال: "نعمل من خلال المؤتمر الى إعادة لبنان إلى خارطة الاستثمارات العالمية"، معتبرا أن المؤتمر يشكل منطلقاً لإعادة الثقة الداخلية والدولية بلبنان.
وبعد نقاش مطول بين الوزير البساط وأعضاء وفد التجمع، تم الإتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون بين الطرفين لإنجاح المؤتمر الإستثماري ولمتابعة القضايا التي تم طرحها خلال الإجتماع أو أي مواضيع اخرى ذات إهتمام مشترك.
أخبار لبنان
الشركات
اللبنانية
مؤتمر
"بيروت
1"
التالي
الجيش: توقيف مواطن على أثر إشكال في بلدة المحمرة - عكار
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-08-29
تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف
اقتصاد
2025-08-29
تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف
0
أخبار لبنان
2025-08-11
مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة
أخبار لبنان
2025-08-11
مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة
0
أخبار لبنان
2025-09-05
وزير المالية بحث مع النائب جابر في إيجاد بديل عن مبنى "اللبنانية" في النبطية
أخبار لبنان
2025-09-05
وزير المالية بحث مع النائب جابر في إيجاد بديل عن مبنى "اللبنانية" في النبطية
0
أخبار لبنان
2025-07-01
الرئيس سلام بحث مع وفد من مجلس بلدية بيروت أبرز التحديات التي تواجهها العاصمة
أخبار لبنان
2025-07-01
الرئيس سلام بحث مع وفد من مجلس بلدية بيروت أبرز التحديات التي تواجهها العاصمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
0
أمن وقضاء
10:11
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات
أمن وقضاء
10:11
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات
0
آخر الأخبار
10:08
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
آخر الأخبار
10:08
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
0
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:15
بهاء الحريري التقى وفوداً من عدد من المناطق اللبنانية
أخبار لبنان
06:15
بهاء الحريري التقى وفوداً من عدد من المناطق اللبنانية
0
آخر الأخبار
2025-05-27
ترامب: بوتين يلعب بالنار
آخر الأخبار
2025-05-27
ترامب: بوتين يلعب بالنار
0
فنّ
13:00
غمرت نفسها بالألوان... ليدي غاغا تروّج لمجموعة المكياج الجديدة الخاصة بها بأسلوب درامي!
فنّ
13:00
غمرت نفسها بالألوان... ليدي غاغا تروّج لمجموعة المكياج الجديدة الخاصة بها بأسلوب درامي!
0
حال الطقس
2025-09-11
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
2025-09-11
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
0
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
0
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
0
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
0
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
0
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
0
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
0
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
3
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
5
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
6
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
8
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More