سلام: لا أحد مخوّل بحمل السلاح إلا الأجهزة الأمنية الرسمية
أخبار لبنان
2025-09-16 | 08:39
4
min
سلام: لا أحد مخوّل بحمل السلاح إلا الأجهزة الأمنية الرسمية
شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ الحكومة لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لافنا الى أن القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف.
وقال سلام في خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي: "نحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم".
وأضاف: "نص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح".
وتابع: "عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه".
وفي موضوع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك)، قال سلام: "قلنا وكررنا مرارًا أنّه لا حصرية لأي شركة في مجال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. الطلبات متاحة ضمن ضوابط لا تؤثر على السوق، وهناك عدة شركات نتحدث معها منها "يوروسات" و"عربسات"".
وأكّد أن التفاوض سيتم معهم ضمن مهلة شهرين، فائلا: "نحن جاهزون للتعامل مع جميع الشركات كما فعلنا مع "ستارلينك". وقد ارتكزت الحكومة في قانونية قرارها على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل".
وفي موضوع ورقة الموفعد الاميركي توم براك، أوضح سلام أن الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع، مشيرا الى أن كل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا في ختام الاجتماع.
وقال: "أتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك".
وأضاف: "في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا".
وفي موضوع الاستثمار والتعافي الاقتصادي، أشار اسلام إلى أنّ الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها من دون استقرار وأمن وأمان في البلد، لافتا الى أن هذا أحد الأسباب التي دفعته للاقتناع بضرورة المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير.
وفي موضوع انتخابات المغتربين، دعا سلام اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: "ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان".
وفي ما خص الميثاقية، قال سلام: "مقدمة الدستور هي التي تنص على الميثاقية وقد شرح العلامة الكبير الدكتور ادمون رباط ان المقصود في مقدمة الدستور هي الشراكة الاسلامية المسيحية. القول إنّ اعتراض وزراء من طائفة معينة يعرقل عمل الحكومة أمر غير صحيح وغير منطقي وغير دستوري. الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، وليست بين المذاهب".
0
أمن وقضاء
2025-08-01
سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده
أمن وقضاء
2025-08-01
سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده
0
أخبار لبنان
2025-08-05
نديم الجميل: الشارع سيقابله شارع إن لم تتصرف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد!
أخبار لبنان
2025-08-05
نديم الجميل: الشارع سيقابله شارع إن لم تتصرف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد!
0
آخر الأخبار
2025-07-09
نواف سلام يتفقد سير الإمتحانات الرسمية: لا شكاوى لدى التلاميذ
آخر الأخبار
2025-07-09
نواف سلام يتفقد سير الإمتحانات الرسمية: لا شكاوى لدى التلاميذ
0
آخر الأخبار
2025-06-30
هيئة البث الإسرائيلية: بدء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو ومشاركة وزراء وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية
آخر الأخبار
2025-06-30
هيئة البث الإسرائيلية: بدء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو ومشاركة وزراء وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية
0
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
0
أمن وقضاء
10:11
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات
أمن وقضاء
10:11
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات
0
آخر الأخبار
10:08
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
آخر الأخبار
10:08
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
0
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
0
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
0
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير العدل ملتقيًا اصحاب وسائل الاعلام الحديثة: العلاقة بين الصحافة والمسار القضائيّ
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير العدل ملتقيًا اصحاب وسائل الاعلام الحديثة: العلاقة بين الصحافة والمسار القضائيّ
0
آخر الأخبار
08:50
وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء
آخر الأخبار
08:50
وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء
0
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
0
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
0
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
0
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
0
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
0
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
0
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
0
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
0
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
3
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
5
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
6
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
8
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
