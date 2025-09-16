الأخبار
لجنة الاعلام والاتصالات بحثت في اقتراح قانون الإعلام الجديد... مرقص: نتجه نحو قانون تحرّري يحمي الإعلاميين ويمنع التوقيف الاحتياطي
أخبار لبنان
2025-09-16 | 08:52
لجنة الاعلام والاتصالات بحثت في اقتراح قانون الإعلام الجديد... مرقص: نتجه نحو قانون تحرّري يحمي الإعلاميين ويمنع التوقيف الاحتياطي
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير الإعلام بول مرقص والنواب الأعضاء.
وتركز البحث في الجلسة على اقتراح قانون الإعلام الجديد، وسط تأكيد ضرورة إنهاء دراسته في أقرب وقت ممكن ورفعه عللى الهيئة العامة لإقراره.
وأكد عدوان أن "جميع أعضاء اللجنة واللجنة الفرعية متفقون على أن القانون يجب أن يكرّس الاستقلالية الكاملة وحرية التعبير للإعلاميين"، مشدداً على أن "أي مواقف مشككة في عمل اللجنة لا تستند إلى وقائع".
وقال: "هدفنا حماية الإعلام والإعلاميين، وإن لم يكن هذا هو الهدف، فلا جدوى من إصدار قانون جديد. نحن مستعجلون لإنجازه وفي الجلسة المقبلة سنتحدث عن التقدم الحاصل في الاقتراح".
وأشار عدوان إلى أن "وزير الإعلام لم يتقدّم بأي اقتراح لتعديل القانون، بل يشارك بروحية داعمة لحرية الإعلام واستقلالية الهيئة الوطنية وحماية الاعلاميين".
من جهته، قال مرقص: "أشكر رئيس اللجنة والأعضاء على النقاش الغني الذي يعبّر عن الحرص المشترك على تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام، وحماية حرية التعبير والإعلاميين، وإزالة أي ملاحقات قانونية بحقهم".
ولفت الى أن موقفه متطابق مع موقف اللجنة، مشيراً إلى أنه لا يملك أي ملاحظات على اقتراح قانون الإعلام بصيغته الحالية.
وأعرب مرقص عن "تقديره للنقاشات الغنية ورغبة الزملاء النواب في إنهاء هذا النص بما يحفظ المبادئ الأساسية، وعلى رأسها حماية حرية الإعلام والإعلاميين".
ورداً على سؤال، قال مرقص: "أفهم تماماً هواجس كل من لديه قلق على حرية الرأي والتعبير، وهو هاجسنا المشترك، لكن أطمئن الجميع أننا نسير في اتجاهات تحررية وتقدمية، تهدف إلى حماية الإعلاميين وحرية الرأي والصحافة، خصوصاً أن النص الحالي ينص صراحة على عدم جواز التوقيف الاحتياطي بحق الإعلاميين".
وأضاف:"كان من الممكن لأي جهة معنية أن تراجعني أو تطلب لقاءً لمناقشة هذه الهواجس، وأنا منفتح دائماً لأي حوار أو شرح في هذا المجال".
أخبار لبنان
بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك بموضوع باخرة الفيول اويل HAWK III...
عبود: سنطلق آلية متطورة لمكافحة الغش في قطاع السياحة والسفر
0
أخبار لبنان
2025-09-10
لجنة الادارة والعدل النيابية: لا ملاحظات من شأنها أن تعوق مسار درس اقتراح قانون الإعلام الجديد
أخبار لبنان
2025-09-10
لجنة الادارة والعدل النيابية: لا ملاحظات من شأنها أن تعوق مسار درس اقتراح قانون الإعلام الجديد
0
أخبار لبنان
2025-09-15
مرقص بحث ونقيب الصحافة في قانون الاعلام الجديد والإجراءات الانتقالية لحين صدوره
أخبار لبنان
2025-09-15
مرقص بحث ونقيب الصحافة في قانون الاعلام الجديد والإجراءات الانتقالية لحين صدوره
0
أخبار لبنان
2025-07-29
لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
أخبار لبنان
2025-07-29
لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
0
أخبار لبنان
2025-07-08
لجنة الدفاع أقرت اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم للعاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
2025-07-08
لجنة الدفاع أقرت اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم للعاملين في القطاع العام
0
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
0
أمن وقضاء
10:11
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات
أمن وقضاء
10:11
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات
0
آخر الأخبار
10:08
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
آخر الأخبار
10:08
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
0
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
0
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
0
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير العدل ملتقيًا اصحاب وسائل الاعلام الحديثة: العلاقة بين الصحافة والمسار القضائيّ
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير العدل ملتقيًا اصحاب وسائل الاعلام الحديثة: العلاقة بين الصحافة والمسار القضائيّ
0
آخر الأخبار
08:50
وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء
آخر الأخبار
08:50
وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء
0
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
0
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
0
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
0
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
0
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
0
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
0
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
0
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
0
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
3
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
5
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
6
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
8
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر "عماد مغنيّة" بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
