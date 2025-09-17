مصلحة الليطاني: قطع مياه الري ليومين في مشروع ري صيدا جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حصول عطل طارئ على الخط الرئيسي قطر 525 ملم ضمن مشروع ري صيدا - جزين في بلدة كفر فالوس.



وبناءً عليه، سيتم قطع مياه الري لمدة يومين اعتبارًا من صباح 17 أيلول الحالي، وذلك ريثما يتم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.



وأشارت الى أن "المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الري هي: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير (جزئياً )، شواليق، وادي بعنقودين، كفرجرة، كفريا، الصالحية، مجدليون، عبرا و القريّة جهة القرقشية".



ولفتت الى أنها ستحيط المواطنين بأي تعديل قد يطرأ على مدة أو نطاق هذا القطع وفقًا لتطور أعمال الصيانة.



واعتذرت "من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية عن هذا التوقف الطارئ، شاكرة تفهمهم وتعاونهم ".