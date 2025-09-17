الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخطيب استقبل السفير المصري... موسى: نأمل بفترة مقبلة مليئة بالإيجابيات للبنان

أخبار لبنان
2025-09-17 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخطيب استقبل السفير المصري... موسى: نأمل بفترة مقبلة مليئة بالإيجابيات للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الخطيب استقبل السفير المصري... موسى: نأمل بفترة مقبلة مليئة بالإيجابيات للبنان

رأى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "مخاوفنا ازدادت بعد مؤتمر الدوحة لأن المؤتمر لم يخرج بالقرارات العملية الرادعة للكيان الصهيوني. وهو ما يفتح الباب امام المزيد من التصعيد والتمادي الاسرائيلي". 

ولاحظ العلامة الخطيب امام زواره اليوم "اننا الان مكشوفون امام الاعداء. لقد تجرأوا على ايران، والآن يهددون تركيا ومصر، واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ، فنحن ذاهبون الى الكارثة".  

وقال: "ان مشكلتنا الوطنية في لبنان هي في غياب الوحدة الداخلية، اللبنانيون ليسوا مقتنعين انهم شعب واحد، والخروج من هذه المشكلة يكون بالمواطنة ومغادرة المنطق الطائفي. وطالما هذه المشكلة قائمة فلن تستقيم امور البلد".

وكان الخطيب استقبل اليوم السفير المصري في لبنان علاء موسى في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى _ طريق المطار، وجرى التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأدلى السفير المصري بتصريح قال فيه: "تحدثنا في أمور كثيرة تناولنا موضوعات تشغل بالنا سواء في لبنان أو في مصر أو في المنطقة والوطن العربي، طبعا كل الأحداث الأخيرة تم تناولها سواء كان داخل لبنان أو في المحيط الإقليمي، وتوافقنا على كثير من الأمور وسماحته أكد على ان الحوار والنقاش والهدوء يمكن استثماره بشكل يؤدي في النهاية ويؤدي إلى تطبيق ما يصبو إليه الجميع".

وأضاف: "توافقنا على عناوين رئيسية تحديداً ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، وتوافقنا أيضاً على أنه هناك إجراءات كثيرة لا بدّ للدولة اللبنانية أن تتخذها، وأعرب عن دعمه لها بشكل كامل، وأكدت له موقف مصر في هذا الإطار، وهو مع ما تتخذه الدولة اللبنانية من خطوات تهدف إلى استقرار الدولة وإعادتها إلى مسارها الصحيح، هذا الأمر لن يتأتى إلا بتضافر كل الجهود والتوافق ما بين الجميع، لأنه في النهاية المصلحة الوطنية للدولة هو ما نصبو إليه وهو ما نسعى إليه، إن شاء الله الفترة القادمة تشهدها إيجابيات كثيرة ومؤشرات على أننا نسير في الطريق الصحيح". 

وتابع: "تناولنا بشكل مفصل التهديدات القادمة من الجيران والتي ظهر فيها الاعتداء الإسرائيلي على قطر وأيضا ما حدث بداية من أمس من توغل في غزة وتوافقنا على أن الطريق والسبيل السليم هو ما يتوافق عليه أيضا زعماء الدول العربية، من أنه لا بد من موقف واحد يتم من خلاله مواجهة كل هذه التهديدات، في الحقيقة كان نقاشاُ مطولاً ومفصلاً وكان طيباً للغاية، ونتمنى أن تستمر في المستقبل لأن الحوار شيء أساسي والاستماع إلى وجهات النظر أمر يمكن الاستفادة منه بشكل إيجابي".

أخبار لبنان

استقبل

السفير

المصري...

موسى:

بفترة

مقبلة

مليئة

بالإيجابيات

للبنان

LBCI التالي
بري إستقبل السفيرين الصيني والكوري الجنوبي
مصلحة الليطاني: قطع مياه الري ليومين في مشروع ري صيدا جزين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-01

الوكالة الوطنية للإعلام: الرئيس عون يلتقي السفير المصري علاء موسى

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-11

السفير المصري يعزّي بضحايا الجيش في صور ويؤكد دعم بلاده الكامل للبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-01

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى من قصر بعبدا: نُقدّر الجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح وهناك توافق داخلي واسع على ضرورة بسط الدولة سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
2025-07-23

الصفدي استقبل بخاري: نأمل خيراً للمرحلة المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:22

لقاء بين جابر وبلاسخارت: عرض للتطورات في الجنوب وتشديد لبنان على ضرورة احترام اتفاق وقف اطلاق النار

LBCI
أمن وقضاء
10:13

دورية من مديرية المخابرات ضبطت نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون

LBCI
أخبار لبنان
09:30

مرقص تابع التحضيرات للملتقى الاعلامي العربي... الخميس: ستكون بيروت منصة دائمة لانطلاق الكثير من المبادرات المهمة

LBCI
أخبار لبنان
09:22

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-20

القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس: ترسيخ الشراكة العربية الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية

LBCI
صحف اليوم
2025-09-16

السنة القضائية الجديدة تنطلق اليوم... وهذا ما قاله مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-24

اليازجي: ما يطلبه الشعب السوريّ هو الأمن والأمان والسلام

LBCI
حال الطقس
2025-09-12

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
06:02

النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
05:59

الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة

LBCI
أخبار دولية
04:42

وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

LBCI
أخبار دولية
01:32

البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟

LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
منوعات
04:35

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
حال الطقس
02:18

طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...

LBCI
خبر عاجل
00:30

التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 17-09-2025

LBCI
منوعات
05:38

بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء

LBCI
أخبار لبنان
13:14

مقررات مجلس الوزراء...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More