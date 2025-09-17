الأخبار
الخطيب استقبل السفير المصري... موسى: نأمل بفترة مقبلة مليئة بالإيجابيات للبنان
أخبار لبنان
2025-09-17 | 07:50
الخطيب استقبل السفير المصري... موسى: نأمل بفترة مقبلة مليئة بالإيجابيات للبنان
رأى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "مخاوفنا ازدادت بعد مؤتمر الدوحة لأن المؤتمر لم يخرج بالقرارات العملية الرادعة للكيان الصهيوني. وهو ما يفتح الباب امام المزيد من التصعيد والتمادي الاسرائيلي".
ولاحظ العلامة الخطيب امام زواره اليوم "اننا الان مكشوفون امام الاعداء. لقد تجرأوا على ايران، والآن يهددون تركيا ومصر، واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ، فنحن ذاهبون الى الكارثة".
وقال: "ان مشكلتنا الوطنية في لبنان هي في غياب الوحدة الداخلية، اللبنانيون ليسوا مقتنعين انهم شعب واحد، والخروج من هذه المشكلة يكون بالمواطنة ومغادرة المنطق الطائفي. وطالما هذه المشكلة قائمة فلن تستقيم امور البلد".
وكان الخطيب استقبل اليوم السفير المصري في لبنان علاء موسى في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى _ طريق المطار، وجرى التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وأدلى السفير المصري بتصريح قال فيه: "تحدثنا في أمور كثيرة تناولنا موضوعات تشغل بالنا سواء في لبنان أو في مصر أو في المنطقة والوطن العربي، طبعا كل الأحداث الأخيرة تم تناولها سواء كان داخل لبنان أو في المحيط الإقليمي، وتوافقنا على كثير من الأمور وسماحته أكد على ان الحوار والنقاش والهدوء يمكن استثماره بشكل يؤدي في النهاية ويؤدي إلى تطبيق ما يصبو إليه الجميع".
وأضاف: "توافقنا على عناوين رئيسية تحديداً ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، وتوافقنا أيضاً على أنه هناك إجراءات كثيرة لا بدّ للدولة اللبنانية أن تتخذها، وأعرب عن دعمه لها بشكل كامل، وأكدت له موقف مصر في هذا الإطار، وهو مع ما تتخذه الدولة اللبنانية من خطوات تهدف إلى استقرار الدولة وإعادتها إلى مسارها الصحيح، هذا الأمر لن يتأتى إلا بتضافر كل الجهود والتوافق ما بين الجميع، لأنه في النهاية المصلحة الوطنية للدولة هو ما نصبو إليه وهو ما نسعى إليه، إن شاء الله الفترة القادمة تشهدها إيجابيات كثيرة ومؤشرات على أننا نسير في الطريق الصحيح".
وتابع: "تناولنا بشكل مفصل التهديدات القادمة من الجيران والتي ظهر فيها الاعتداء الإسرائيلي على قطر وأيضا ما حدث بداية من أمس من توغل في غزة وتوافقنا على أن الطريق والسبيل السليم هو ما يتوافق عليه أيضا زعماء الدول العربية، من أنه لا بد من موقف واحد يتم من خلاله مواجهة كل هذه التهديدات، في الحقيقة كان نقاشاُ مطولاً ومفصلاً وكان طيباً للغاية، ونتمنى أن تستمر في المستقبل لأن الحوار شيء أساسي والاستماع إلى وجهات النظر أمر يمكن الاستفادة منه بشكل إيجابي".
