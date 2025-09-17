بري إستقبل السفيرين الصيني والكوري الجنوبي

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفير الصيني الجديد تشن تشواندونغ في زيارة بروتوكولية، لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.



وناقش الطرفين الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وبحث للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



كما واستقبل بري سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى لبنان كيو سوك غيون في زيارة بروتوكولية، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.