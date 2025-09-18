وزارتا الطاقة والإعلام تتعاونان لإطلاق الحملة الوطنية لتوفير الطاقة في المنازل

أطلق وزير الطاقة والمياه جو صدي، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة في المنازل، موضحًا أنّ هدفها نشر الوعي في شأن أهمية توفير الطاقة.



وأعلن وزير الإعلام بول مرقص انفتاح وزارة الإعلام على العمل مع إيطاليا والاستفادة من الخبرات الإيطالية لتطوير قطاع الإعلام في لبنان.



وقال: "اليوم تقف إيطاليا إلى جانب لبنان في قطاع الطاقة المستدامة وتحديداً في قطاع توفير الطاقة".



وأكد أن البناء المستدام هو الحل الأساسي لتوفير الطاقة في لبنان وتخفيض الفاتورة وهذه الحملة تهدف إلى زيادة الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً في المنازل.



وأشار الى أن هذه الحملة تتزامن مع إطلاق برامج الأجهزة الإيطالية الموفرة للطاقة والتي تقدّم هبة مالية لكل مواطن يعمد لشراء هذه الأجهزة.