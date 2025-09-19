وزير الداخلية ترأس إجتماعًا بحث تأمين الأمن والسير في بيروت

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم في مكتبه، اجتماعًا حضره قائد شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي العميد عماد الجمل وقائد فوج حرس مدينة بيروت العميد عباس الحسيني.



وخلال اللقاء، تم عرض خطة انتشار عناصر فوج الحرس إلى جانب عناصر شرطة بيروت، بهدف تأمين تدابير الأمن والسير وتنظيم حركة المرور في مدينة بيروت، وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية حفاظًا على السلامة العامة.