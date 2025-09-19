لقاء جمع الرئيس عون بقائد الجيش: عرض للاعتداءات الإسرائيلية

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد.



واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس عددًا من البلدات والقرى الجنوبية.



كما اطّلع على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدِرات.