افرام: خلق إجماع وطنيّ حول إطلاق خدمة Starlink إنجاز بحدّ ذاته

2025-09-19 | 03:43
افرام: خلق إجماع وطنيّ حول إطلاق خدمة Starlink إنجاز بحدّ ذاته
افرام: خلق إجماع وطنيّ حول إطلاق خدمة Starlink إنجاز بحدّ ذاته

عبّر النائب نعمة افرام عن تقديره لوزير الاتصالات شارل الحاج على "الإنجاز النوعيّ" بإطلاق خدمة Starlink في لبنان.

وكتب عبر اكس: "ليس فقط لكونه أوّل من أدخلها، بل لنجاحه في خلق إجماع وطنيّ حولها، وهو إنجاز بحدّ ذاته".

وأضاف: "نهنّئه أيضًا، ونُهنّئ لبنان، بإعادة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، التي نُعوّل عليها كثيرًا للمضيّ بخطة وطنيّة مستدامة وطويلة الأمد، تعتمدها الحكومات المتعاقبة".

