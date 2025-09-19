المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

أقسم المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، وذلك إلى حين تعيين رئيس أصيل.



وجرت المراسم في حضور رئيس الحكومة ورؤساء كلّ من مجلس شورى الدولة، وديوان المحاسبة، والتفتيش المركزيّ، ومجلس الخدمة المدنية.