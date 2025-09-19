الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عون عرض مع سلام للإعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوبية وبقاعية
أخبار لبنان
2025-09-19 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عون عرض مع سلام للإعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوبية وبقاعية
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام التطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوبية وبقاعية، والاتصالات الجارية لمعالجة هذه التطورات.
كما عرض الرئيسان لمسار مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إضافةً الى الأوضاع العامة وذلك قبيل سفر رئيس الجمهورية غدا الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي اطلعه على نتائج المحادثات التي اجراها في باريس مع المسؤولين في شركة " توتال" والمتعلقة بالتنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية.
واستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية، في لبنان السيدة ليزا جونسون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان.
واعرب رئيس الجمهورية للسفيرة جونسون عن تقديره للدور الذي لعبته خلال وجودها في لبنان في تعزيز العلاقات اللبنانية-الأميركية وتطويرها في المجالات كافة.
وعرض مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، واطلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية امس على بلدات وقرى جنوبية، كما اطلع على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات في ضوء العمليات النوعية التي حصلت خلال الأيام الماضية في اطار القضاء على هذه الافة وتوقيف المرتكبين.
كذلك، اقسم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير اليمين امام رئيس الجمهورية بعد تعيينه رئيسًا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة الى حين تعيين رئيس اصيل لهذه الإدارة.
وحضر مراسم قسم اليمين رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
وكان صدر المرسوم الرقم 1247 تاريخ 18 أيلول 2025 بتعيين الدكتور شقير رئيسًا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة خلفًا لجاكلين بطرس التي احيلت على التقاعد بعد بلوغها السن القانونية. ونص المرسوم على ان يحتفظ الدكتور شقير بوظيفته الاصلية كمدير عام لرئاسة الجمهورية طوال مدة تعيينه بالوكالة.
أخبار لبنان
للإعتداءات
الإسرائيلية
جنوبية
وبقاعية
التالي
تدابير تنظيمية ومالية وقضائية لمعالجة أوضاع مكاتب الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ
المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:36
لقاء جمع الرئيس عون بقائد الجيش: عرض للاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
02:36
لقاء جمع الرئيس عون بقائد الجيش: عرض للاعتداءات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
2025-07-22
سلام عرض مع جابر والبساط وحاكم المركزي الأوضاع المالية والإقتصادية واستقبل رئيس دائرة أوقاف البقاع
أخبار لبنان
2025-07-22
سلام عرض مع جابر والبساط وحاكم المركزي الأوضاع المالية والإقتصادية واستقبل رئيس دائرة أوقاف البقاع
0
خبر عاجل
2025-09-03
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
خبر عاجل
2025-09-03
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
0
أخبار لبنان
2025-09-01
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
أخبار لبنان
2025-09-01
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:35
قوى الأمن: توقيف مطلوب يدير شبكة تصنيع وتوزيع مواد مخدرة في الضاحية وبيروت
أمن وقضاء
08:35
قوى الأمن: توقيف مطلوب يدير شبكة تصنيع وتوزيع مواد مخدرة في الضاحية وبيروت
0
أخبار لبنان
08:07
سوبرة: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين…وإنجاح مؤتمر "بيروت1"
أخبار لبنان
08:07
سوبرة: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين…وإنجاح مؤتمر "بيروت1"
0
أخبار لبنان
08:03
الطاقة والمياه تعزّل الأنهار التي تقع على عاتقها قبل حلول الشتاء
أخبار لبنان
08:03
الطاقة والمياه تعزّل الأنهار التي تقع على عاتقها قبل حلول الشتاء
0
أخبار لبنان
07:00
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 إلى 2024
أخبار لبنان
07:00
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 إلى 2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
آخر الأخبار
07:39
وكالة الأنباء العراقية: جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل عمر عبد القادر بسام المكنى عبد الرحمن الحلبي أحد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في سوريا بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي
آخر الأخبار
07:39
وكالة الأنباء العراقية: جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل عمر عبد القادر بسام المكنى عبد الرحمن الحلبي أحد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في سوريا بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي
0
آخر الأخبار
07:40
وكالة الأنباء العراقية: القتيل متهم بالضلوع المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا وأميركا تم إحباطها
آخر الأخبار
07:40
وكالة الأنباء العراقية: القتيل متهم بالضلوع المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا وأميركا تم إحباطها
0
فنّ
08:15
بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما
فنّ
08:15
بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
2
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
10:27
سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701
أخبار لبنان
10:27
سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701
4
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
5
خبر عاجل
11:39
الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه
خبر عاجل
11:39
الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه
6
أخبار لبنان
14:22
بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف
أخبار لبنان
14:22
بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف
7
خبر عاجل
10:49
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات على أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
10:49
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات على أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان
8
خبر عاجل
11:03
غارة اسرائيلية استهدفت بلدة دبين منذ قليل
خبر عاجل
11:03
غارة اسرائيلية استهدفت بلدة دبين منذ قليل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More