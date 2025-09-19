سوبرة: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين…وإنجاح مؤتمر "بيروت1"

اعتبر نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية هادي سوبرة، أنّ لقاء التجمع مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في غاية الأهمية، خصوصًا أنه ركز على مواضيع أساسية تهم الشركات والمؤسسات الخاصة والإقتصاد الوطنيّ.

وقال سوبرة في بيان: "من المرات النادرة التي يشعر بها القطاع الخاص وجود شراكة حقيقية بينه وبين القطاع العام وهذا ما يتبناه الوزير البساط قولاً وفعلاً“ والذي أكد استعداده الدائم للاستجابة لمتطلبات توفير بيئة حاضنة للأعمال والاستثمار.

ورأى أنّ هذا من أهم القضايا الملحة التي لطالما ناد التجمع بها.

وشدد سوبرة على أنّ السعي حاليًا ينصب على توفير بنية تشريعية مناسبة وتأمين الحوافز والتمويل للشركات والمؤسسات الخاصة، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب، والمهم تحقيق الاستقرار في البلاد".

وأشار الى أنّ كل هذه المواضيع تمت مناقشتها مع الوزير البساط وكان هناك تأكيد مشترك على العمل عليها لتحقيقها.

وقال: "إنّ موضوع عقد المؤتمر الاقتصادي الاستثماري "بيروت 1" كان من أبرز المواضيع التي تم عرضها ومناقشتها".

