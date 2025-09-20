مقتل سائق باص طعناً في الرابية

أقدم مجهولون صباحاً على طعن سائق باص لنقل الركاب في منطقة الرابية، مما أدى إلى مقتله على الفور. وفرّ الفاعلون الى جهة مجهولة.



وحضرت إلى المكان عناصر من الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.