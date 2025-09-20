بهاء الحريري التقى المدير العام لدار الايتام الاسلامية

استقبل بهاء الحريري في دارته ببيروت المدير العام لدار الأيتام الإسلامية بشار قوتلي، وتم البحث في أوضاع الدار واحتياجاتها.



واكد الحريري التزامه الوقوف إلى جانب المؤسسة التي تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع ، انطلاقا من حرصه على دعم الرسالة الإنسانية العظيمة في رعاية الأيتام.



