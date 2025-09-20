كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي

اكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في خلال افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار، إن التعليم الرسمي هو الضامن للمساواة.



وقالت: ان افتتاح الثانوية ليس مجرد إعادة إحياء لمبنى تربوي، بل هو انطلاقة لمرحلة جديدة من النهوض.