الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الطاقة جال في جبيل: أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة وسنحدد الأولويات بالتعاون مع الاتحاد والبلديات
أخبار لبنان
2025-09-20 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
وزير الطاقة جال في جبيل: أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة وسنحدد الأولويات بالتعاون مع الاتحاد والبلديات
زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي، مدينة جبيل وقضاءها بدعوة من النائب زياد الحواط يرافقه مدير مكتبه بطرس الحدشيتي، رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبيل لبنان المهندس ربيع خليفة ومستشاره الإعلامي جورج العاقوري للاطلاع ميدانياً على الواقع السائد في ما خصّ شؤون الكهرباء والمياه.
نهر ابراهيم
المحطة الاولى كانت في بلدية نهر ابراهيم ثم محطة المضيق في البلدة، فلقاء في منزل النائب الحواط، في حضور عدد من رؤساء البلديات والمخاتير ومنسق قضاء جبيل في "القوات اللبنانية" الدكتور ساڤيو بركات، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والاسرى شربل ابي عقل، عضو المجلس المركزي في الحزب بيار جبور، حيث نقل الحاضرون هواجس المواطنين وعذاباتهم لجهة تأمين الكهرباء والمياه.
بلدية جبيل
بعد ذلك انتقل الوزير الصدي والحواط إلى مبنى بلدية جبيل حيث كان في استقبالهما رئيس البلدية الدكتور جوزف الشامي والاعضاء والرئيس السابق وسام زعرور، وتناول اللقاء حاجات المدينة ومشاكلها، لا سيما في ما يتعلّق بالكهرباء والمياه والبنى التحتية، واستمع وزير الطاقة إلى أبرز التحديات التي تواجهها البلدية.
وأكد الصدّي "حرص وزارة الطاقة والمياه على متابعة هذه الملفات وإيجاد الحلول الممكنة بالتعاون مع البلديات والمؤسسات المعنية"، مشدداً على أن "تلبية حاجات الناس تبقى أولوية في عمل الحكومة".
امتياز كهرباء جبيل
ثم انتقل الصدي والحواط إلى مبنى امتياز كهرباء جبيل حيث كان في استقبالهما ممثل رئيس مجلس الادارة يوسف باسيل، وتطرق البحث في المشاريع المقدمة للوزارة لجهة انشاء معمل على الفيول والطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء إلى المواطنين في القرى والبلدات التي يشملها الامتياز ، فوعد الوزير الصدي بدرسها مع المشاريع الأخرى ايضا من الشركة والبحث في امكان توحيد فاتورة الكهرباء والمواد معاً لتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتم الاتفاق على عقد اجتماعات في الوزارة لبحث كل هذه المواضيع .
اتحاد البلديات
ثم انتقل الوزير الصدي والحواط والوفد المرافق إلى مبنى اتحاد البلديات حيث استقبلهم نائب الرئيس رئيس بلدية ميفوق -القطارة الدكتور بشير الياس وعدد من رؤساء البلديات، وامل الياس ان تكون الزيارة إلى بلاد جبيل مفيدة وصولا إلى تأمين حاجات المواطنين على صعيد المياه والكهرباء، والاستماع إلى هواجس رؤساء البلديات، متمنيا "التعاون بين الاتحاد ورؤساء البلديات والوزارة لوضع مسح شامل لحاجات قضاء جبيل.
الصدي
بدوره شكر وزير الطاقة على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن "الزيارة اليوم للاستماع إلى حاجاتكم والمشاكل التي يعاني منها المواطنون، لا سيما في ما يتعلق بقطاع الكهرباء والمياه، وللاطلاع على الواقع على الأرض. ونحن نصغي لجميع المشاكل والاحتياجات المطروحة من بلديات المنطقة".
وقال: "جبيل تُشكّل صورة حضارية يعتز بها كل لبناني أينما كان في العالم، فهي معروفة عالمياً كمدينة "بيبلوس"، وهي صورة حضارية نفتخر بها جميعاً واليوم نسعى ليس فقط إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة، بل أيضاً إلى استعادة الانطباع الحقيقي عن صورة لبنان، لبنان التاريخ، والثقافة، وحب الحياة. وجبيل نموذج حيّ لهذه الصورة".
واضاف: "تحدثنا اليوم مع بلديات جبيل عن محطة التكرير الممولة من فرنسا، وكذلك عن شبكة الصرف الصحي الممولة من إيطاليا وأبرز التحديات تكمن في كيفية تسلّم هذه المشاريع وضمان استمراريتها وصيانتها وتشغيلها، ونحن أيضاً على تواصل مع الجهات المانحة لضمان التشغيل والصيانة والاستمرارية، وليس فقط لإنجاز المشاريع ، كما أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة، ووجدنا أنه من الأفضل توحيد هذه المطالب لتصبح أولوية موحّدة، ويجب أن نكون واقعيين، فالوزارة لا يمكنها تلبية جميع المطالب في سنة واحدة، لذلك نحدد الأولويات بالتعاون مع الاتحاد والبلديات".
واردف: "بدأنا منذ مدة ورشة إصلاح إداري تهدف إلى رفد الوزارة بالكفاءات البشرية فقد أنشأنا منذ أسبوع الهيئة الناظمة للكهرباء، التي تُعتبر حجر الأساس في تنظيم هذا القطاع ومنذ أربعة أيام فتحنا باب الترشح لمدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وكذلك مؤسسة مياه البقاع، وسنُعيّن قريباً ثلاثة مديرين عامين للوزارة بعد أن طال الشغور لسنوات كذلك أعددنا الترتيبات لتشكيل مجالس إدارة لمؤسسات المياه، وسيتم ذلك تدريجياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية".
وختم الصدي: "أتمنى أن تبقى جبيل ومنطقتها محافظة على هذه الصورة الحضارية التي يعرفها الجميع، وأن تبقى نموذجاً لكل لبنان".
الحواط
واكد الحواط ان "بلاد جبيل ساحلا وجبلا بحاجة إلى الكثير من الإنماء فموضوع المياه أساسي وحيوي، ولا يوجد بيت إلا ويضطر لشراء صهاريج مياه أسبوعياً"، مطالباً ب"خطة حقيقية لحفر آبار في القرى والبلدات، وقد وُعدنا بحفر ثلاثة آبار جديدة في جبيل قريباً، كذلك موضوع الاستمارات التي وزعت البلديات المتعلقة بالطاقة الشمسية، وصيانة الأنهار والأودية، وكيفية تلزيم هذه المشاريع بدعم الوزارة".
وقال: "أما الكهرباء، فجبيل محظوظة بوجود امتياز كهرباء جبيل فيها الذي هو نعمة في القضاء لكن المشكلة أن الامتياز لا يشمل كل القرى، ما يسبب معاناة للمناطق الصغيرة لذلك يلجأ الناس للطاقة الشمسية وقد طرحنا موضوع تسهيل تركيبها ومنع العوائق الإدارية في ذلك"، مؤكدا أن "الأولوية تبقى للمياه والكهرباء والبنية التحتية، إذ لا يمكن للناس أن تستمر من دون هذه الخدمات الأساسية. نحن كنواب المنطقة متفقون على وضع مصلحة القرى والبلدات فوق أي اعتبار سياسي، وسنعمل مع الوزارة والبلديات لتأمين الإنماء المطلوب، فبلاد جبيل تستأهل الاهتمام بها بعد ان استثنيت من هذا الاهتمام لسنوات ولاسباب معروفة، وحان الوقت لاعادة وضعها على سكة الأولويات".
واكد الحواط أنه "إلى حين تأمين المياه على مساحة كل لبنان اللامركزية في الكهرباء هي الاساس لتلبية أمور الناس"، مشيرا إلى انه "يوجد في بلاد جبيل زراعة وصناعة وسياحة وكل هذه الأمور بحاجة إلى الكهرباء والمياه".
وتناول موضوع الطرقات في كل لبنان وبخاصة في قضاء جبيل، معربا عن اسفه كيف ان ملايين الدولارات صرفت لهذا الموضوع ولا يوجد أوتوستراد او طريق في لبنان يمكن السير عليه.
وكشف انه "في نهاية شهر ايلول سيبدأ العمل بتزفيت 70 بالمئة من قرى بلدات قضاء جبيل واحيائها بمسعى مشترك من نواب القضاء مع وزير الأشغال على ان تستكمل عملية تعبيد باقي البلدات في السنة المقبلة".
وحيا الحواط الجهود التي يبذلها الوزير الصدي وفريق عمله في الوزارة لتأمين حاجات المواطنين في كل لبنان ومن دون تمييز.
عنايا
واختتم الوزير الصدي الجولة بزيارة والنائب الحواط والوفد المرافق دير مار مارون- عنايا حيث كان في استقبالهم رئيس الدير الاب ميلاد طربيه وجمهور الدير ورئيس بلدية عنايا- كفربعال مارك عبود حيث قام الجميع بجولة في ارجاء الدير وصلوا على نية لبنان.
أخبار لبنان
الطاقة
جبيل:
أجرينا
مسحاً
لاحتياجات
المنطقة
وسنحدد
الأولويات
بالتعاون
الاتحاد
والبلديات
التالي
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-11
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد إطارا جديدا للتعاون
آخر الأخبار
2025-09-11
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد إطارا جديدا للتعاون
0
أخبار لبنان
2025-09-18
الوزير الحجار بحث مع السفير بخاري في الأوضاع وأكد أولوية مكافحة المخدرات بالتعاون مع المملكة
أخبار لبنان
2025-09-18
الوزير الحجار بحث مع السفير بخاري في الأوضاع وأكد أولوية مكافحة المخدرات بالتعاون مع المملكة
0
اقتصاد
2025-07-17
سفراء الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يناقشون الأولويات والدعم بقيمة 600 مليون دولار مع القيادة اللبنانية
اقتصاد
2025-07-17
سفراء الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يناقشون الأولويات والدعم بقيمة 600 مليون دولار مع القيادة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-08-27
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
أخبار لبنان
2025-08-27
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:34
فرار موقوف سوري من مخفر الدوير
أمن وقضاء
09:34
فرار موقوف سوري من مخفر الدوير
0
أخبار لبنان
08:51
نصار: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح ولا يجوز لحزب الله أن يخاطب دولة اجنبية
أخبار لبنان
08:51
نصار: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح ولا يجوز لحزب الله أن يخاطب دولة اجنبية
0
أمن وقضاء
08:21
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
08:21
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
0
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-28
مسؤول التنسيق في الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا أقل من 5% من إمكاناتنا خلال مواجهتنا مع العدو
آخر الأخبار
2025-06-28
مسؤول التنسيق في الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا أقل من 5% من إمكاناتنا خلال مواجهتنا مع العدو
0
أمن وقضاء
08:21
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
08:21
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
0
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
0
رياضة
2025-07-27
باسيل: نطمح لأن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة
رياضة
2025-07-27
باسيل: نطمح لأن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:08
الشرع: لا ثقة بإسرائيل وضرورة اتفاق أمني مع تل أبيب رغم إعلان الحرب
أخبار دولية
07:08
الشرع: لا ثقة بإسرائيل وضرورة اتفاق أمني مع تل أبيب رغم إعلان الحرب
0
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
0
أخبار لبنان
06:52
كرامي وأبو فاعور يرعيان حفل تخريج طلاب ثانوية راشيا ويؤكدان دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
06:52
كرامي وأبو فاعور يرعيان حفل تخريج طلاب ثانوية راشيا ويؤكدان دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية
0
أخبار لبنان
05:42
الحاج حسن: التمسك بخيار المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة
أخبار لبنان
05:42
الحاج حسن: التمسك بخيار المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة
0
آخر الأخبار
16:59
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
16:59
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
0
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
2
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
3
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
4
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
5
أمن وقضاء
04:00
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
04:00
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
6
حال الطقس
02:15
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:15
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
7
خبر عاجل
03:46
مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة
خبر عاجل
03:46
مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة
8
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More