سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي

وقع حادث سير مأساوي على طريق عام حاصبيا - كوكبا، حيث فقد سائق سيارة السيطرة عليها، ما أدى إلى انحرافها ودهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي على جانب الطريق، ما أسفر عن مقتلهما على الفور، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادث، فيما عملت فرق الإسعاف على نقل الجثتين إلى أحد مستشفيات المنطقة.