باسيل: حكامنا رفضوا إكمال سد العاصي وأذكّر بالمشاريع التي أوقفتها المنظومة

أكّد رئيس "التيار الوطنيّ الحر" النائب جبران باسيل أنّ “الهرمل هي مثل العاصي على الطبيعة وهي عاصية على كل محتل وطاغية”.

وقال: “للأسف حكامنا رفضوا إكمال سد العاصي، وفي كل منطقة أذكّر بالمشاريع التي أوقفتها المنظومة وإلى اليوم بقي سد العاصي من دون تنفيذ وهذه المنطقة محرومة من المياه وبعلبك الهرمل حرمت من وسائل العيش الكريم".

ولفت إلى أنّ “بعلبك محرومة وليست فقيرة فلا يوجد فيها سد أو طرق أو جامعة لبنانية”، مشيرًا إلى أنّ التحدي الكبير اليوم هو المحافظة على وطن موحد وليس مقسمًا.

وفي موضوع السلاح، لفت إلى أنّ "الإشكالية في أن تكون الحكومة قد باعت قرارها"، قائلًا: “نريد أن يكون قرارنا لبنانيًا في ملف السلاح على أن ننفذه بقرار لبنانيّ وليس بقرار خارجيّ لنذهب الى الحماية بالجيش اللبنانيّ والدولة التي يجب أن تحمينا جميعًا”.

وأضاف: "في كل مرة وعلى ابواب العام الدراسي يؤكدون انهم لا يسجلون الطلاب السوريين الذين ليس لديهم أوراق اقامة ثم يتحول القرار الى التسجيل لكن من دون امتحان، فنأتي إلى الإمتحانات فيقررون إجراءها لكن لا نعطيهم الشهادة من دون أوراق ثم نصل إلى منح إفادات".