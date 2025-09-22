عون صليبا تقدّمت بإخبار في شأن الجرائم البيئية الجسيمة

تقدّمت النائبة نجاة عون صليبا بإخبار أمام المدعي العام التمييزيّ القاضي جمال الحجار، في شأن الجرائم البيئية الجسيمة، الناتجة عن تعطيل معامل تكرير المياه المبتذلة.



ولفتت إلى أنّ هذا التعطيل ناتج عن هدر المال العام، وأنّه يشكّل جريمة بيئية وصحية مستمرّة، أضرّت بالأنهار والمياه الجوفية والبحر، وتسبّبت بأذى مباشر لصحة الإنسان، وصولًا إلى أمراض وتلوث قاتل في بعض المناطق.



وأوضحت أنّ هذه الدعوة موجّهة إلى القضاء، لتحمّل مسؤوليّاته الكاملة بفتح تحقيق شامل، ومحاسبة كل متورّط في هذا الإهمال والفساد والضرر الممنهج.