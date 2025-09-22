الأخبار
جعجع: من واجبنا رسم ملامح لبنان جديد لأبنائنا يليق بتضحيات شهدائنا
أخبار لبنان
2025-09-22
جعجع: من واجبنا رسم ملامح لبنان جديد لأبنائنا يليق بتضحيات شهدائنا
أقيم قداس في مزار سيدة بشوات، لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية بعنوان "نشهد لشهدائنا"، بدعوة من منطقة البقاع الشمالي في "القوات اللبنانية" برعاية راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمه وحضوره.
وحضر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، النائب السابق ربيعة كيروز، المونسينيور بول كيروز، كهنة الأبرشية، رهبان وراهبات، أهالي الشهداء، منسق المنطقة إلياس بو رفول، رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر هنري الفخري، نائب رئيس اتحاد بلديات قرى دير الأحمر ورئيس بلدية بشوات حميد كيروز، رؤساء بلديات ومخاتير، ضباط متقاعدون، مسؤولو مراكز "القوات اللبنانية" في المنطقة، إلى جانب مديري مدارس، أساتذة، جمعيات وفاعليات اجتماعية وتربوية، بالإضافة إلى جوقة رهبان بيت مارون.
واستهل القداس بمسيرة كشفية وتقديم إكليل غار عن أرواح الشهداء. بعدها، ألقى المطران رحمه عظة أثنى فيها على تضحيات أبناء دير الأحمر، مؤكدًا أن "المقاومة لا تزال مستمرة بوجه كل من يحاول المس بسيادة الوطن وكرامة أبنائه". وختم عظته بدعوة أبناء المنطقة إلى البقاء أوفياء للشهداء عبر التمسّك بالإيمان والرجاء والعمل من أجل لبنان السيد، الحر والمستقل.
وتضمن برنامج الاحتفال كلمات وأناشيد وطنية، أعقبها إضاءة "شعلة الشهداء" بمشاركة النائب حبشي، في مشهد عبر عن الوفاء لتضحيات الشهداء وتجديد العهد بالسير على خطاهم.
وللمناسبة، أطل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على المشاركين في القداس، معبرًا عن رغبته الصادقة في أن يكون حاضرًا بين أهالي المنطقة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستجمعنا حتمًا.
وألقى كلمة استهلها بإلقاء تحية محبة وتقدير إلى أبناء دير الأحمر والبلدات المجاورة، قائلًا: "هذه المنطقة تستحق الخير كله، لأنها دفعت أغلى ما تملك، وبقيت واقفة بشموخ."
وإذ استحضر ذكرى الشهداء، شدد على أن "هؤلاء الأبطال لم يغيبوا يومًا عن ضميرنا، فهم حاضرون في وجداننا، وفي كل خطوة نخطوها نحو الوطن الذي حلموا به واستشهدوا من أجله".
وقال: "الذكرى لا تكون بالاحتفال فقط، بل بالاستمرار على طريقهم، وتحقيق الأهداف التي لأجلها بذلوا الدم والروح".
وأكد أن "المسيرة النضالية التي بدأت قبل خمسين عامًا لم تعرف يومًا التراجع"، مشيرًا إلى أنها "مرت بمحطات قاسية من اعتقال وتهديد وموت، لكنها صمدت على درب الحقيقة والحرية". واعتبر أن "الذكرى السنة تحمل طابعًا خاصًا، إذ تتزامن مع بداية تحقق بعض أهداف النضال الطويل".
وشدد على أن "اللقاء الحقيقي مع الشهداء لا يكون إلا حين نثبت أن دماءهم لم تهدر"، مخاطبًا كل من شكك في الماضي قائلًا: "أولئك الذين قالوا إن هؤلاء الشباب ماتوا عبثًا، عليهم اليوم أن يعترفوا بأن دماءهم صنعت فرقًا، وحققت إنجازات لا تنكر".
ورأى جعجع أن "الوجود والصمود في هذه المنطقة لم يكونا يومًا فعل صدفة، بل فعل إيمان ونضال واستشهاد دائم، وأن تمسك الأهالي بأرضهم المقدسة وبالقضية هو ما جعل هذه الأرض صامدة، ودماء الشهداء حامية ليس للبقاع الشمالي فحسب، بل للبنان كله".
واعتبر أن "البقاء في هذه الأرض فعل تحد وفعل إيمان وفعل حب للبنان. ومع وجود أهل بهذا الالتزام وهذه الصلابة، نستمد الأمل لمستقبل أفضل"، داعيًا إلى "عدم التفريط بأي شبر من تراب الوطن، والاستفادة من دروس الماضي".
وأكد جعجع أن "تحقيق بعض الأهداف لا يعني التوقف، بل يزيدنا عزيمة للاستمرار"، مشددًا على أن "من واجبنا أن نرسم ملامح لبنان جديد لأبنائنا، يليق بتضحيات الشهداء، ويكون مختلفًا عن لبنان الألم والمعاناة الذي عرفناه".
وفي سياق كلامه، تناول جعجع التحديات المقبلة، لا سيما على صعيد الاستحقاق النيابي، مشيرًا إلى أن "التمثيل النيابي حق مقدس"، وقال: "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يستبدل نائب دير الأحمر المسيحي بنائب من خارجها، فالهوية ليست رقمًا بل جذور وكيان".
وخاطب الحاضرين قائلًا: "أنتم كما دائمًا على الموعد. ولأنكم أهل العزيمة، فإننا نثق أنكم ستتقدمون مجددًا، وستحققون الأفضل".
وأضاف: "مسؤوليتنا اليوم وطنية شاملة، ودير الأحمر ستبقى، كما كانت دائمًا، حضنًا لجميع اللبنانيين عند الشدائد. ولهذا يجب أن نكون على قدر الثقة والأمانة".
وفي ختام كلمته، توجه جعجع بتحية خاصة إلى أهالي الشهداء، قائلًا: "إلى أم الشهيد وأب الشهيد... في نهاية المطاف، ما صح إلا الصحيح. قد لا يخفف شيء من ألم الفقد، لكن التضحية في سبيل قضية محقة أسمى بكثير من العيش بلا كرامة. وها نحن اليوم نرى ثمار تلك الدماء، قد أينعت حرية وكرامة وأمل."
0
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
0
أخبار لبنان
05:54
رئيس الإتحاد العماليّ العام طالب باطلاق المعاينة الميكانيكية والتشدد في مراقبة قوانين السير
أخبار لبنان
05:54
رئيس الإتحاد العماليّ العام طالب باطلاق المعاينة الميكانيكية والتشدد في مراقبة قوانين السير
0
أمن وقضاء
05:51
توقيف شخص أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة.. وضبط أسلحة ومخدّرات بحوزته
أمن وقضاء
05:51
توقيف شخص أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة.. وضبط أسلحة ومخدّرات بحوزته
0
أخبار لبنان
05:42
جامعة الروح القدس - الكسليك تنظم طاولة مستديرة عن السياسات العامة البحرية والساحلية
أخبار لبنان
05:42
جامعة الروح القدس - الكسليك تنظم طاولة مستديرة عن السياسات العامة البحرية والساحلية
0
أمن وقضاء
03:37
من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:37
من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل
0
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
منوعات
18:19
إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025
0
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
فنّ
18:14
أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟
0
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
فنّ
18:07
موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!
0
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
فنّ
18:01
في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"
0
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
فنّ
17:53
تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!
0
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
فنّ
17:45
آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025
0
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
فنّ
17:40
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
0
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
فنّ
17:25
بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين
