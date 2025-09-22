بري دعا هيئة مكتب المجلس الى اجتماع الاربعاء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الاولى من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 24 ايلول 2025.