تجمع إعلاميي البقاع استنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع من قبل فصيلة جب جنين
أخبار لبنان
2025-09-22 | 10:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تجمع إعلاميي البقاع استنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع من قبل فصيلة جب جنين
استنكر تجمع إعلاميي البقاع استدعاء الصحافي محمد علي أحمد، مراسل قناة الـLBCI في منطقة البقاع، من قبل فصيلة جب جنين، وذلك على خلفية تغطيته خبرا بشأن حادثة بلع أحد السجناء ثلاث قداحات داخل سجن جب جنين.
واعتبر التجمع في بيان، أن "هذا الإجراء يُشكّل سابقة خطيرة تمسّ بحرية العمل الصحافي المكفولة في الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء"، مشددًا على أنه مرفوض شكلاً ومضمونا.
وأشار البيان إلى أن القوى الأمنية ليست الجهة المخوّلة قانونا بملاحقة الإعلاميين أو التحقيق معهم في ما يتعلّق بعملهم المهني، موضحا أن المرجع الصالح لذلك هو محكمة المطبوعات حصرًا، وفق ما نصّت عليه القوانين اللبنانية.
وإذ حذّر التجمع من خطورة المساس بالحريات الإعلامية تحت أي ذريعة، طالب بـ"وقف مثل هذه الممارسات فورا، واحترام الأصول القانونية التي تنظم العلاقة بين الإعلام والسلطات"، داعيا في الوقت نفسه إلى "حماية الصحافيين وضمان حقهم في نقل الوقائع للرأي العام بعيدا عن أي ضغوط أو تضييق".
أخبار لبنان
تجمع إعلاميي البقاع
محمد علي أحمد
LBCI
فصيلة جب جنين
التالي
أسرار الصحف 22-9-2025
مخزومي دان الاستهداف الاسرائيليّ
السابق
