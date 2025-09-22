رئيس سلوفاكيا أكد استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات الاجتماعية والإنسانية والصحية

أكد رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بليغريني أكد لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات الاجتماعية والإنسانية والصحية، موجّهاً إليه دعوة لزيارة سلوفاكيا بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات.



وعرض الرئيس عون مع نظيره السلوفاكي الأوضاع في الجنوب، مشدّداً على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا.