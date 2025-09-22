مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2026...مرقص: لا تعتمد على زيادة معدلات الضرائب

أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2026.وعقب جلسة مجلس الوزراء، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "موازنة 2026 لا تعتمد على زيادة معدلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، إنما تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة".وأوضح مرقص أن الحكومة عازمة على التقدم خطوة نحو إنصاف العاملين في القطاع العام.