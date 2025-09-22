مستشفى المقاصد: ما يصدر من قرارات من الضمان الاجتماعيّ لم يعد مقبولًا ويهدّد استمراريّة المستشفيات وحقّ المرضى في العلاج

أعلنت إدارة مستشفى المقاصد أنّه تلقى خبراً عن قرار صادر عن الضمان الاجتماعي بفسخه التعاقد مع مستشفى المقاصد بسبب تقاضيه مبالغ غير قانونيّة مع استثناء محدود للعلاجات الطارئة والضروريّة.



وأوضحت أن ما يصدر من قرارات من الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ لم يعد مقبولًا، وقد بات يهدّد، بشكل مباشر، استمراريّة المستشفيات وحقّ المرضى في العلاج.



وذكرت أنّ الصندوق يتأخر، بشكل مزمن، في تسديد التزاماته الماليّة، فيما تبقى تغطيته أدنى من أيّ جهة ضامنة أخرى، عامّة كانت أو خاصّة، لافتاً الى أن هذا يُكبّد المستشفيات خسائر فادحة.



وأشارت الى أنّ إدارة الصندوق تحاول إظهار نفسها أمام المواطنين وكأنها تحميهم، قائلة أنها "تفرض تعهّدات غير واقعيّة بعدم تقاضي أيّ فروق من المضمونين، بينما هي تعلم أنّ وزارة الصحّة نفسها تجيز تحصيل ٣٥٪ من قيمة الفاتورة من المريض، وهو ما تعتمده كل المستشفيات".



وأضافت: "إنّ هذه الممارسات ليست مخالفة للواقع؛ فحسب، بل تُعتبر تعدّيًا واضحًا على حقوق المستشفيات والمرضى معًا، وتشكل استهدافًا مباشرًا لفئات من المرضى، ومحاولة لدفع المستشفيات إمّا نحو الإفلاس أو نحو الارتهان والابتزاز عبر الترهيب والتهديد والضغوط المستمرّة. فمن الطبيعيّ أن تستوجب المخالفة الفسخ الكلّيّ، أمّا البيان الذي يتمّ تداوله، فيتكلم عن فسخ مع استثناء وهذا أكبر دليل على عدم صحّة ما أدلي به".



وأفادت بأنّ مستشفى المقاصد يطالب، منذ أكثر من سنة ونصف السنة بتحصيل٤٠٠ ألف دولار أميركيّ، بعد الحسم القسريّ المفروض، في حين أنّ إجماليّ قيمة الفواتير العالقة بذمّة الضمان لصالح المستشفى تبلغ نحو 1,400,000 دولار أميركيّ، إلا أنّ إدارة الصندوق لا تزال ترفض تسديد هذه المستحقّات بحجّة عدم موافقة مجلس الإدارة، تاركةً المرضى والمستشفيات رهينة لاعتبارات إداريّة ومصالح ضيّقة.



وأعلنت إدارة مستشفى المقاصد أنّها لن تقبل أن تكون جزءًا من سياسة المماطلة والتلاعب بحقوق المرضى، وأكدت أنّها ستدافع عن حقوقها وحقوق مرضاها عبر الوسائل القانونيّة والقضائيّة المتاحة كافةً، "منعًا لاستمرار هذا النهج غير الإنسانيّ الذي يهدّد حياة الناس وكرامتهم".



ودعت رئيس مجلس الوزراء وكلّ الجهات الرسميّة والرقابيّة إلى التدخّل الفوريّ لإيقاف هذا التعسّف، ووضع حدّ للتجاوزات التي تمتدّ إلى قطاع حيويّ يُعنى بحياة المواطنين وصحّتهم.



وفي السياق، دعت إدارة مستشفى المقاصد اتحاد المستشفيات الخاصّة والمستشفيات الشريكة كافةً إلى موقف موحّد وصُلب، يضع المصلحة الصحّيّة للمواطن فوق أيّ اعتبار، ويحمي الاستشفاء من سياسة الترهيب والابتزاز.