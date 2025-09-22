وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

نُقلت الوالدة أماني بزي الناجية من غارة بنت جبيل، وإبنتها الجريحة أسيل شرارة، إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث زارهما وزيرا الصحة ركان ناصر الدين والإعلام بول مرقص، بعد مشاركتهما في جلسة مجلس الوزراء.