الرئيس عون بحث مع السيناتور شاهين الاوضاع في الجنوب.. وهذا ما شدد عليه

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور جاين شاهين الاوضاع في الجنوب، مشددا على ضرورة وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتتالية، واعادة الاسرى اللبنانيين، ووقف التصعيد الذي يؤدي استمراره الى اضاعة جهود الساعين لتحقيق الاستقرار في الجنوب.



من جهتها، رحبت السيناتور شاهين بالخطوات العملية التي يقوم بها الجيش اللبناني بحرفية وانتظام، لافتة الى ان المساعدة التي تحددت للجيش وقوى الامن الداخلي تهدف الى تمكين القوى المسلحة اللبنانية القيام بمسؤولياتها كاملة واي تطور ايجابي في مجرى الاحداث في لبنان، سيساعد على زيادة هذه المساعدات.