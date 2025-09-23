الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون بحث مع السيناتور شاهين الاوضاع في الجنوب.. وهذا ما شدد عليه

أخبار لبنان
2025-09-23 | 03:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون بحث مع السيناتور شاهين الاوضاع في الجنوب.. وهذا ما شدد عليه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون بحث مع السيناتور شاهين الاوضاع في الجنوب.. وهذا ما شدد عليه

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور جاين شاهين الاوضاع في الجنوب، مشددا على ضرورة وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتتالية، واعادة الاسرى اللبنانيين، ووقف التصعيد الذي يؤدي استمراره الى اضاعة جهود الساعين لتحقيق الاستقرار في الجنوب.

من جهتها، رحبت السيناتور شاهين بالخطوات العملية التي يقوم بها الجيش اللبناني بحرفية وانتظام، لافتة الى ان المساعدة التي تحددت للجيش وقوى الامن الداخلي تهدف الى تمكين القوى المسلحة اللبنانية القيام بمسؤولياتها كاملة واي تطور ايجابي في مجرى الاحداث في لبنان، سيساعد على زيادة هذه المساعدات.

أخبار لبنان

السيناتور

شاهين

الاوضاع

الجنوب..

LBCI التالي
مخزومي هنأ السعودية باليوم الوطني: لبنان يثمّن مواقفها الداعمة له
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

الرئيس عون مستقبلاً السيناتور الأميركي: الجيش بحاجة للدعم والانسحاب الإسرائيلي ضرورة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

بري بحث مع جنبلاط ورئيس التقدمي الأوضاع في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

الوزير الحجار بحث مع السفير بخاري في الأوضاع وأكد أولوية مكافحة المخدرات بالتعاون مع المملكة

LBCI
اقتصاد
2025-08-14

الأوضاع المالية في اجتماع للرئيس عون مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:58

الحريري شاكراً السعودية وفرنسا: مبروك للشعب الفلسطيني يوم الاعتراف التاريخي

LBCI
أخبار لبنان
05:50

دريان نعى المفتي العام للمملكة العربية السعودية: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

LBCI
أخبار لبنان
05:45

الرئيس عون أبرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئا باليوم الوطني للمملكة: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية

LBCI
أخبار لبنان
05:31

كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-19

بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

المدرسة الإنجيلية اللبنانية – صور تنعى شهدائها الاطفال في مجزرة بنت جبيل وتقفل أبوابها الاثنين حدادًا على أرواحهم

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

الكرملين: روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

زعيم كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا ممكن إذا تخلت عن شرط نزع السلاح النووي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:26

وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
16:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
14:29

التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
10:51

تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
14:22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
08:45

نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار دولية
12:10

التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More