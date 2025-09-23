مخزومي هنأ السعودية باليوم الوطني: لبنان يثمّن مواقفها الداعمة له

في #اليوم_الوطني_السعودي_95 الذي لا يُجسّد فقط تاريخًا عريقًا بل يُعبّر عن مستقبل واعد تقوده #رؤية_2030 التي أرست دعائم نهضة شاملة في مختلف القطاعات، أتقدم بأحرّ التهاني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق،… pic.twitter.com/5B0X5gR9Iy
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 23, 2025
في #اليوم_الوطني_السعودي_95 الذي لا يُجسّد فقط تاريخًا عريقًا بل يُعبّر عن مستقبل واعد تقوده #رؤية_2030 التي أرست دعائم نهضة شاملة في مختلف القطاعات، أتقدم بأحرّ التهاني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق،… pic.twitter.com/5B0X5gR9Iy