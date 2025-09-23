الأخبار
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية
أخبار لبنان
2025-09-23 | 05:31
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية
أكّدت وزيرة التربية ريما كرامي أن التعليم الرسمي ليس مجرّد خيار، بل هو العمود الفقري لأي نهوض وطني، وأن واجب الدولة أن تحمي مدرستها الرسمية، وأن تطوّرها، وتُعيد إليها الثقة والمكانة والفعالية.
وقالت كرامي في جولتها في عكار حيث أحيت احتفالين في بلدة فنيدق في جرد عكار في حضور النائب وليد البعريني وفاعليات البلدة: "أعرف جيدا أن وضع الأساتذة غير جيد ووضع العاملين في القطاع لعام ايضا، وهذا الأمر واضح لكل زملائي في الحكومة، وان جلسات مناقشة الموازنة كانت محطة لعرض كل ما لدينا بعد سنوات من الأزمات والتحديات التي واجهها البلد ، وسنرى ما يمكن القيام به لنجود بالموجود، ونمسك بايدي بعضنا البعض بكل تصميم وجد وامل بأن نضع القطار على الطريق الصحيح وأن تكون نهاية هذه الشدة قريبة . إن مطالبكم وهمومكم عندي وفي قلبي، وأنا أعمل على هذه الملفات".
وأضافت: "لا بد من أن نُشير بصراحة، إلى أن تراجع التمويل الدولي المخصص للتربية، يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بلبنان، نتيجة لغياب الإصلاحات الجدية، واستمرار الجمود في الملفات الحيوية، وفي طليعتها الملفات السياسية والإصلاحات المالية، والحوكمة الرشيدة التي تسعى الحكومة لإنجازها بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الهمجية من العدو الصهيوني على مواطنينا وقرانا الآمنة في الجنوب".
وشددت على الحاجة إلى مواكبة واضحة وصريحة للخطة الإصلاحية، وإلى ترفّع عن لغة المحاصصة والتجاذب الطائفي وجعل الأسس التي أقرّها اتفاق الطائف منطلقنا في عملية النهوض بالبلد.
واعتبرت كرامي ألا تعليم من دون معلّم، وألا مستقبل من دون من يحمله على كتفيه، قائلة: "نعمل في هذا السياق على: تحسين المداخيل، تثبيت الكفاءات والجديرين في الملاك، وضع آليات شفافة لاختيار المديرين والإداريين بناءً على الكفاءة لا المحسوبيات".
كما اعتبرت أن الدفاع عن حقوق المعلمين هو دفاع عن حق التلامذة في التعليم النوعي وان المعلّم هو العمود الفقري للمدرسة الرسمية، وألا يمكن لأي إصلاح تربوي أن ينجح ما لم نُعِد للمعلّم كرامته، وحقوقه، ودوره الريادي.
وأعلنت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المختصة، على بلورة مقترحات واضحة ومستدامة لتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة المعلّم، وتُحفّزه على العطاء.
وأشارت الى أن الوزراة تعمل على تحديث المناهج، ووضع خطة تعليمية جديدة تستند إلى المهارات والإبداع والبحث، بدلاً من التلقين والتكرار، وعلى تفعيل دور التكنولوجيا في التعليم، كأداة مساعدة تُحاكي واقع التلميذ وتطوّره.
وطالبت بإقرار موازنة عادلة لوزارة التربية،تلبّي الحد الأدنى من متطلبات النهوض، وتضع التعليم في صلب الرؤية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
أخبار لبنان
التعليم
الرسمي
العمود
الفقري
وواجب
الدولة
حماية
مدرستها
الرسمية
التالي
الرئيس عون أبرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئا باليوم الوطني للمملكة: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية
بهاء الحريري: العلاقة مع السعودية نموذج للتعاون العربي
السابق
