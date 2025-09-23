الأخبار
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية

أخبار لبنان
2025-09-23 | 05:31
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية

أكّدت وزيرة التربية ريما كرامي أن التعليم الرسمي ليس مجرّد خيار، بل هو العمود الفقري لأي نهوض وطني، وأن واجب الدولة أن تحمي مدرستها الرسمية، وأن تطوّرها، وتُعيد إليها الثقة والمكانة والفعالية.

وقالت كرامي في جولتها في عكار حيث أحيت احتفالين في بلدة فنيدق في جرد عكار في حضور النائب وليد البعريني وفاعليات البلدة: "أعرف جيدا أن وضع الأساتذة غير جيد ووضع العاملين في القطاع لعام ايضا، وهذا الأمر واضح لكل زملائي في الحكومة، وان جلسات مناقشة الموازنة كانت محطة لعرض كل ما لدينا بعد سنوات من الأزمات والتحديات التي واجهها البلد ، وسنرى ما يمكن القيام به لنجود بالموجود، ونمسك بايدي بعضنا البعض بكل تصميم وجد وامل بأن نضع القطار على الطريق الصحيح وأن تكون نهاية هذه الشدة قريبة . إن مطالبكم وهمومكم عندي وفي قلبي، وأنا أعمل على هذه الملفات".

وأضافت: "لا بد من أن نُشير بصراحة، إلى أن تراجع التمويل الدولي المخصص للتربية، يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بلبنان، نتيجة لغياب الإصلاحات الجدية، واستمرار الجمود في الملفات الحيوية، وفي طليعتها الملفات السياسية والإصلاحات المالية، والحوكمة الرشيدة التي تسعى الحكومة لإنجازها بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الهمجية من العدو الصهيوني على مواطنينا وقرانا الآمنة في الجنوب".

وشددت على الحاجة إلى مواكبة واضحة وصريحة للخطة الإصلاحية، وإلى ترفّع عن لغة المحاصصة والتجاذب الطائفي  وجعل الأسس التي أقرّها اتفاق الطائف منطلقنا في عملية النهوض بالبلد.

واعتبرت كرامي ألا تعليم من دون معلّم، وألا مستقبل من دون من يحمله على كتفيه، قائلة: "نعمل في هذا السياق على: تحسين المداخيل، تثبيت الكفاءات والجديرين في الملاك، وضع آليات شفافة لاختيار المديرين والإداريين بناءً على الكفاءة لا المحسوبيات".

كما اعتبرت أن الدفاع عن حقوق المعلمين هو دفاع عن حق التلامذة في التعليم النوعي وان المعلّم هو العمود الفقري للمدرسة الرسمية، وألا يمكن لأي إصلاح تربوي أن ينجح ما لم نُعِد للمعلّم كرامته، وحقوقه، ودوره الريادي.

وأعلنت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المختصة، على بلورة مقترحات واضحة ومستدامة لتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة المعلّم، وتُحفّزه على العطاء.

وأشارت الى أن الوزراة تعمل على تحديث المناهج، ووضع خطة تعليمية جديدة تستند إلى المهارات والإبداع والبحث، بدلاً من التلقين والتكرار، وعلى تفعيل دور التكنولوجيا في التعليم، كأداة مساعدة تُحاكي واقع التلميذ وتطوّره. 

وطالبت بإقرار موازنة عادلة لوزارة التربية،تلبّي الحد الأدنى من متطلبات النهوض، وتضع التعليم في صلب الرؤية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.



أخبار لبنان

التعليم

الرسمي

العمود

الفقري

وواجب

الدولة

حماية

مدرستها

الرسمية

الرئيس عون أبرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئا باليوم الوطني للمملكة: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية
بهاء الحريري: العلاقة مع السعودية نموذج للتعاون العربي
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-20

كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-22

كرامي دعت 160 مدير مدرسة الى الانضمام للحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

رابطة معلمي التعليم الأساسيّ تدعو الحكومة إلى يوم حداد وطنيّ وتدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى الاقفال

LBCI
أخبار لبنان
11:08

رئيس الجمهورية حضر واللبنانية الأولى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتقيا غوتيريس ورؤساء دول عربية وأجنبية

LBCI
أمن وقضاء
11:01

مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة في مسلخ في تربل

LBCI
آخر الأخبار
10:33

قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين

LBCI
أخبار لبنان
10:22

فرعية الادارة والعدل أقرت مواد اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-16

بعد انتشار فيديوهات مقتل تشارلي كيرك وإيرينا زاروتسكا... خبير نفسي يؤكد: مشاهدة العنف المفرط قد تترك صدمات عميقة

LBCI
أخبار دولية
03:43

هيئة بحرية: انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

LBCI
أخبار دولية
01:04

الشرع يستبعد انضمام سوريا قريبا إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" مع إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
2025-09-05

مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
06:20

وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري

LBCI
أخبار لبنان
04:26

مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
16:26

وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
16:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
14:29

التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
14:22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار دولية
12:10

التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء

LBCI
أخبار لبنان
02:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

