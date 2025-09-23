الرئيس عون أبرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئا باليوم الوطني للمملكة: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية

أبرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية مهنئاً باليوم الوطني السعودي.



وجاء في البرقية:



"بمناسبة احتفال بلادكم باليوم الوطني، يسرني أن أتوجه الى جلالتكم، بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن إعتزازي بروابط الاخوّة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، وحرصي الدائم على تعزيز علاقاتنا الثنائية لما فيه خير شعبينا الشقيقين. مع فائق المودة والتقدير".



كذلك، أبرق الرئيس عون الى ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا بالعيد الوطني، متمنيا "للمملكة وللشعب السعودي العزيز دوام الأمن والاستقرار والمزيد من الازدهار والتقدم".