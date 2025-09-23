الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون أبرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئا باليوم الوطني للمملكة: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية
أخبار لبنان
2025-09-23 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون أبرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئا باليوم الوطني للمملكة: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية
أبرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية مهنئاً باليوم الوطني السعودي.
وجاء في البرقية:
"بمناسبة احتفال بلادكم باليوم الوطني، يسرني أن أتوجه الى جلالتكم، بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن إعتزازي بروابط الاخوّة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، وحرصي الدائم على تعزيز علاقاتنا الثنائية لما فيه خير شعبينا الشقيقين. مع فائق المودة والتقدير".
كذلك، أبرق الرئيس عون الى ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا بالعيد الوطني، متمنيا "للمملكة وللشعب السعودي العزيز دوام الأمن والاستقرار والمزيد من الازدهار والتقدم".
أخبار لبنان
لبنان
جوزاف عون
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
السعودية
محمد بن سلمان
التالي
بو نادر: الصناعات الغذائية أولى في التصدير بفضل السمعة والجودة
كرامي: التعليم الرسمي هو العمود الفقري لأي نهوض وطني وواجب الدولة حماية مدرستها الرسمية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-03
رئيس بعثة العراق في لبنان زار عون مشددًا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات
أخبار لبنان
2025-07-03
رئيس بعثة العراق في لبنان زار عون مشددًا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات
0
أخبار لبنان
2025-09-08
الرئيس عون بحث مع سفير كازاخستان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
أخبار لبنان
2025-09-08
الرئيس عون بحث مع سفير كازاخستان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
0
أخبار لبنان
2025-07-23
شقير يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية
أخبار لبنان
2025-07-23
شقير يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية
0
أخبار لبنان
2025-08-04
بهاء الحريري زار المفتي دريان: دار الفتوى مرجعية وطنية وحريصون على تعزيز دورها
أخبار لبنان
2025-08-04
بهاء الحريري زار المفتي دريان: دار الفتوى مرجعية وطنية وحريصون على تعزيز دورها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:08
رئيس الجمهورية حضر واللبنانية الأولى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتقيا غوتيريس ورؤساء دول عربية وأجنبية
أخبار لبنان
11:08
رئيس الجمهورية حضر واللبنانية الأولى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتقيا غوتيريس ورؤساء دول عربية وأجنبية
0
أمن وقضاء
11:01
مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة في مسلخ في تربل
أمن وقضاء
11:01
مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة في مسلخ في تربل
0
آخر الأخبار
10:33
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
آخر الأخبار
10:33
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
0
أخبار لبنان
10:22
فرعية الادارة والعدل أقرت مواد اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها
أخبار لبنان
10:22
فرعية الادارة والعدل أقرت مواد اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-09-16
بعد انتشار فيديوهات مقتل تشارلي كيرك وإيرينا زاروتسكا... خبير نفسي يؤكد: مشاهدة العنف المفرط قد تترك صدمات عميقة
صحة وتغذية
2025-09-16
بعد انتشار فيديوهات مقتل تشارلي كيرك وإيرينا زاروتسكا... خبير نفسي يؤكد: مشاهدة العنف المفرط قد تترك صدمات عميقة
0
أخبار دولية
03:43
هيئة بحرية: انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن
أخبار دولية
03:43
هيئة بحرية: انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن
0
أخبار دولية
01:04
الشرع يستبعد انضمام سوريا قريبا إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" مع إسرائيل
أخبار دولية
01:04
الشرع يستبعد انضمام سوريا قريبا إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" مع إسرائيل
0
خبر عاجل
2025-09-05
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
خبر عاجل
2025-09-05
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:20
وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري
أخبار لبنان
06:20
وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري
0
أخبار لبنان
04:26
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
أخبار لبنان
04:26
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
0
أخبار لبنان
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
أخبار لبنان
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
0
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
0
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
0
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
أخبار لبنان
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
5
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
6
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
7
أخبار دولية
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
أخبار دولية
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
8
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More