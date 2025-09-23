الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فادي مكي زار الراعي: عرضت خطة إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها

أخبار لبنان
2025-09-23 | 06:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فادي مكي زار الراعي: عرضت خطة إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فادي مكي زار الراعي: عرضت خطة إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير التنمية الإدارية فادي مكي في الديمان، وعرض معه لمجمل التطورات على الساحة المحلية وعمل الوزارة.

واثر اللقاء، قال مكي: "كانت مناسبة للبحث في عدد من المواضيع الوطنية، وفي مقدمها، التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد حق الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. كما تناولنا موضوع الإصلاح الإداري المرتبط بوزارة التنمية الإدارية، حيث استمعت إلى توجيهات الراعي القيمة"، معتبرا أن الراعي "بركة للبنان وله دور أساسي في كل ما نقوم به".

وأضاف: "عرضت خلال اللقاء خطة إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها - "Reinventing Government 2030"، الذي أطلق منذ ثلاثة أسابيع برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ويحظى بتبن واسع من مختلف الجهات".

وأوضح ان الخطة، "تهدف إلى تحديث الإدارة وإعادة هيكلتها وتنظيمها وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، بعدما مضى أكثر من 65 عاما على آخر عملية إصلاح أساسية". وقال: "شددت على أن المرحلة الأولى من المشروع تقوم على الإصغاء إلى مختلف مكونات المجتمع، من رؤساء وهيئات روحية، وهذه الزيارة تندرج في هذا الإطار، على أن تتبعها خطوات عملية لإطلاق ورشة وطنية كبرى تحتاج إلى تضافر كل الجهود والدعم لإنجاحها".

بعدها، استقبل الراعي المدير العام للجمارك العميد ريمون خوري مع وفد من العائلة.

أخبار لبنان

الراعي

فادي مكي

LBCI التالي
وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-01

مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

مكي في لقاء مشترك مع المجلس الاقتصادي حول مشروع "إعادة تكوين ادارات الدولة 2030": لتكن إنطلاقته مع أكبر عدد من مكونات المجتمع

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-06

مكي بعد لقائه العبسي: نعمل على مشروع لاعادة تنظيم ادارات ومؤسسات الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-06

بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يدا بيد على احياء دولة المؤسسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:08

رئيس الجمهورية حضر واللبنانية الأولى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتقيا غوتيريس ورؤساء دول عربية وأجنبية

LBCI
أمن وقضاء
11:01

مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة في مسلخ في تربل

LBCI
آخر الأخبار
10:33

قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين

LBCI
أخبار لبنان
10:22

فرعية الادارة والعدل أقرت مواد اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-05

الاتحاد الأوروبيّ: قلق إزاء خطة إسرائيل في السيطرة على غزة

LBCI
آخر الأخبار
10:33

ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-30

بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: رسالتي للاخوان الشيعة في عيد الاضحى تحدّثت عن موضوع جبل عامل وامتداده لبلاد بشارة ونحن شعب واحد

LBCI
أخبار دولية
2025-04-24

الصين وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعزيز الاتصالات بشأن القضايا البحرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:20

وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري

LBCI
أخبار لبنان
04:26

مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
16:26

وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
16:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
14:29

التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
14:22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار دولية
12:10

التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء

LBCI
أخبار لبنان
02:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More