فادي مكي زار الراعي: عرضت خطة إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير التنمية الإدارية فادي مكي في الديمان، وعرض معه لمجمل التطورات على الساحة المحلية وعمل الوزارة.



واثر اللقاء، قال مكي: "كانت مناسبة للبحث في عدد من المواضيع الوطنية، وفي مقدمها، التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد حق الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. كما تناولنا موضوع الإصلاح الإداري المرتبط بوزارة التنمية الإدارية، حيث استمعت إلى توجيهات الراعي القيمة"، معتبرا أن الراعي "بركة للبنان وله دور أساسي في كل ما نقوم به".



وأضاف: "عرضت خلال اللقاء خطة إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها - "Reinventing Government 2030"، الذي أطلق منذ ثلاثة أسابيع برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ويحظى بتبن واسع من مختلف الجهات".



وأوضح ان الخطة، "تهدف إلى تحديث الإدارة وإعادة هيكلتها وتنظيمها وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، بعدما مضى أكثر من 65 عاما على آخر عملية إصلاح أساسية". وقال: "شددت على أن المرحلة الأولى من المشروع تقوم على الإصغاء إلى مختلف مكونات المجتمع، من رؤساء وهيئات روحية، وهذه الزيارة تندرج في هذا الإطار، على أن تتبعها خطوات عملية لإطلاق ورشة وطنية كبرى تحتاج إلى تضافر كل الجهود والدعم لإنجاحها".



بعدها، استقبل الراعي المدير العام للجمارك العميد ريمون خوري مع وفد من العائلة.