وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري

أطلقت وزارة البيئة في السراي الحكومي، "حزمة السياسات المناخية للبنان" التي تُعد الأشمل حتى اليوم، وتتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.وقد شارك في الإطلاق عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المجتمع الدولي، في خطوة تؤكد التزام لبنان المتجدد بالتحوّل نحو اقتصاد أخضر ومجتمع أكثر قدرة على التكيّف.وفي كلمته، أشار الرئيس نواف سلام إلى الأثر المباشر للتغير المناخي على حياة اللبنانيين.وقال سلام إن "تغيّر المناخ بالنسبة إلينا واقع نعيشه ونلمسه يومياً. فكل لبناني اختبر آثاره، إذ شهدنا امتداد موجات الجفاف في مختلف المناطق، وتراجع خزانات مياهنا، وقِصر مواسم الشتاء وتراجع الثلوج، فيما تجتاح الفيضانات ودياننا في فصلي الربيع والخريف".وأضاف: "لقد بدأ تغيّر المناخ بالفعل بإعادة تشكيل حياتنا واقتصادنا وأمننا. ومن هنا، فإن قضية المناخ بالنسبة إلينا ليست موضوعا ثانويا، بل شأن محوري وجوهري".بدورها، قالت وزير البيئة تمارا الزين: "اننا في لبنان نشهد تزايدًا في الأحداث المناخية المتطرفة، وندرك يومًا بعد يوم أن المناخ أصبح جزءًا لا يتجزأ من السياسة والاقتصاد والتنمية، وحتى من جهود إعادة الإعمار والتعافي. وكل ذلك انعكس في البيان الوزاري، الذي يعد سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات، حين أكدنا أننا نريد دولة تعمل على مواجهة مخاطر اضطرابات المناخ والكوارث الطبيعية، وضمن جهود إعادة الإعمار، نريد دولة تعتمد خطط إعمار أكثر استدامة".ولفتت الى انه على صعيد وزارة البيئة بصفتها سلطة تنفيذية، تعمل على ترسيخ البعد المناخي في هيكلية الوزارة، معلنة إتمام التصور المؤسسي المحدث الذي يواكب متطلبات العصر، ويضم مديرية متخصصة للمناخ، لتصبح الوزارة رسميًا وزارة البيئة والمناخ.