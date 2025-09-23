سلسلة لقاءات في السراي... وكرامي يؤكد دعمه وتأييده للرئيس سلام

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السراي الحكومي، النائب فيصل كرامي يرافقه عثمان مجذوب وعلاء جليلاتي.بعد اللقاء، أعلن كرامي أن البحث تناول المستجدات السياسية كافة، مؤكدا دعمه وتأييده للرئيس سلام وللإجراءات التي تتخذها الحكومة في مختلف المجالات والقضايا.وأشار الى أن البحث تطرق أيضا الى مواضيع مطلبية وإنمائية تخص مدينة طرابلس والشمال.واستقبل الرئيس سلام وفدا من المجلس البلدي لمدينة الميناء برئاسة عبد الله كبارة الذي أعلن أن الوفد عرض لأوضاع ومطالب مدينة الميناء، ولا سيما شؤون إنمائية وخدماتية وإنمائية تخص المدينة لتحسين أوضاعها وتطوير البنى التحتية فيها، واعادة تأهيل الكورنيش البحري.كما التقى رئيس الحكومة وفدا اقتصاديا برئاسة خالد زيدان الذي أشار الى "أن الاجتماع مع الرئيس سلام تناول مجمل الـوضاع الاقتصادية، وكانت هناك جولة أفق حول السبل الايلة للمساعدة في النهوض الاقتصادي".