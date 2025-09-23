سلسلة إستقبالات لبري...

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء Patrick Gauchat باتريك غوشات، حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع الميدانية في نطاق عمل فريق مراقبة الهدنة والمهام التي يضطلع بها.



واستقبل بري السفير الجزائري لدى لبنان كمال ابو شامة، في حضور الدكتور يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين والمفكر الجزائري الدكتور عمار طالبي والدكتورة سارة قوراري ورئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال. وتم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر.



واستقبل الرئيس بري سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى أماني حيث تم البحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



والتقى بري وزير الـشغال العامة والنقل فايز رسامني وبحثا في آخر المستجدات وشؤونا متصلة بقطاع النقل والمرافئ البرية والبحرية والجوية والبرامج التي تنفذها وزارة الـشغال.