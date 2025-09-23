الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير في إعلان مهرجان Glory Horse Racing: هذه المبادرات تستهدف خير الإنسان والمجتمع

أخبار لبنان
2025-09-23 | 08:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير في إعلان مهرجان Glory Horse Racing: هذه المبادرات تستهدف خير الإنسان والمجتمع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شقير في إعلان مهرجان Glory Horse Racing: هذه المبادرات تستهدف خير الإنسان والمجتمع

عقد مؤتمر صحافي في غرفة بيروت وجبل لبنان، برعاية وحضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، تم خلاله الاعلان عن اطلاق مهرجانGlory Horse Racing وCael الذي تنظمه جمعية "بلسمات" برئاسة أمل شومان سليمان.

واعتبر شقير، في كلمة ألقاها، أن "عودة هذا المهرجان بعد توقّف دام نحو ستة أعوام منذ العام 2019، تحمل دلالة واضحة على أن لبنان يسير مجدداً في طريق التعافي والنهوض، لاسيما أن إطلاقه يأتي في سياق عودة المهرجانات والنشاطات المتنوعة التي أحبها اللبنانيون واشتاقوا إليها". 

وأكد شقير أن "الهيئات الإقتصادية تولي أهمية كبرى لهذه المبادرات المميزة التي تستهدف بالدرجة الأولى خير الإنسان والمجتمع، وتكرّس القيم الإنسانية والمفاهيم الحضارية، وتشجع روح المبادرة والتنافس البنّاء".

وقال: "لقد عانى لبنان طويلاً من التراجع وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي، وما رافقه من فساد وتوسع في العمل خارج إطار الدولة والقانون. واليوم، نحن في أمس الحاجة إلى العودة إلى الأصول، وإلى قواعد العمل والإنتاج والإبداع، لأن هذه هي الأسس التي تقوم عليها نهضة الدول والمجتمعات".

بدورها، أعلنت رئيسة المهرجان وجمعية "بلسمات" أمل شومان سليمان أن "لن نستسلم" هو عنوان المهرجان لأن لبنان لا ينكسر. 

وقالت: "نحن مؤمنون بأن لبنان سيعود الى أفضل ما كان عليه فحن كنا و لا نزال نصدر الثقافة و الفن و الجمال لكل العالم".

وأوضحت أن المهرجان يتضمن نشاطات رياضية واجتماعية وفنية، الى جانب اقامة معرض للمنتجات اللبنانية على مدى أربعة أيام داعية الجميع الى المشاركة في انجاح هذا المهرجان في 15 من تشرين الأول المقبل.
 

أخبار لبنان

إعلان

مهرجان

Glory

Horse

Racing:

المبادرات

تستهدف

الإنسان

والمجتمع

LBCI التالي
وزير الدفاع بحث مع سفيرة النمسا في سبل تعزيز التعاون العسكري
سلسلة إستقبالات لبري...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

الاتحاد الأوروبي لا يشجّع سفن الناشطين إلى غزة: هذه المبادرات قد "تعرّض المشاركين للخطر"

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

موقع وزارة الخزانة: أميركا تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بعقوبات

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-01

حماس: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ أطفال غزة الذين يواجهون مأساة إنسانية غير مسبوقة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-15

الرئيس الفلسطينيّ: نطالب المجتمع الدوليّ بمحاسبة إسرائيل على اعتداءاتها فلإجراءات عملية تمنع تكرار هذه الاعتداءات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:08

رئيس الجمهورية حضر واللبنانية الأولى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتقيا غوتيريس ورؤساء دول عربية وأجنبية

LBCI
أمن وقضاء
11:01

مفرزة استقصاء البقاع ضبطت كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة في مسلخ في تربل

LBCI
آخر الأخبار
10:33

قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين

LBCI
أخبار لبنان
10:22

فرعية الادارة والعدل أقرت مواد اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-05

الاتحاد الأوروبيّ: قلق إزاء خطة إسرائيل في السيطرة على غزة

LBCI
آخر الأخبار
10:33

ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-30

بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: رسالتي للاخوان الشيعة في عيد الاضحى تحدّثت عن موضوع جبل عامل وامتداده لبلاد بشارة ونحن شعب واحد

LBCI
أخبار دولية
2025-04-24

الصين وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعزيز الاتصالات بشأن القضايا البحرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:20

وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري

LBCI
أخبار لبنان
04:26

مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
16:26

وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
16:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
14:29

التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
14:22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار دولية
12:10

التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء

LBCI
أخبار لبنان
02:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More