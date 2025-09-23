الأخبار
شقير في إعلان مهرجان Glory Horse Racing: هذه المبادرات تستهدف خير الإنسان والمجتمع
أخبار لبنان
2025-09-23 | 08:57
شقير في إعلان مهرجان Glory Horse Racing: هذه المبادرات تستهدف خير الإنسان والمجتمع
عقد مؤتمر صحافي في غرفة بيروت وجبل لبنان، برعاية وحضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، تم خلاله الاعلان عن اطلاق مهرجانGlory Horse Racing وCael الذي تنظمه جمعية "بلسمات" برئاسة أمل شومان سليمان.
واعتبر شقير، في كلمة ألقاها، أن "عودة هذا المهرجان بعد توقّف دام نحو ستة أعوام منذ العام 2019، تحمل دلالة واضحة على أن لبنان يسير مجدداً في طريق التعافي والنهوض، لاسيما أن إطلاقه يأتي في سياق عودة المهرجانات والنشاطات المتنوعة التي أحبها اللبنانيون واشتاقوا إليها".
وأكد شقير أن "الهيئات الإقتصادية تولي أهمية كبرى لهذه المبادرات المميزة التي تستهدف بالدرجة الأولى خير الإنسان والمجتمع، وتكرّس القيم الإنسانية والمفاهيم الحضارية، وتشجع روح المبادرة والتنافس البنّاء".
وقال: "لقد عانى لبنان طويلاً من التراجع وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي، وما رافقه من فساد وتوسع في العمل خارج إطار الدولة والقانون. واليوم، نحن في أمس الحاجة إلى العودة إلى الأصول، وإلى قواعد العمل والإنتاج والإبداع، لأن هذه هي الأسس التي تقوم عليها نهضة الدول والمجتمعات".
بدورها، أعلنت رئيسة المهرجان وجمعية "بلسمات" أمل شومان سليمان أن "لن نستسلم" هو عنوان المهرجان لأن لبنان لا ينكسر.
وقالت: "نحن مؤمنون بأن لبنان سيعود الى أفضل ما كان عليه فحن كنا و لا نزال نصدر الثقافة و الفن و الجمال لكل العالم".
وأوضحت أن المهرجان يتضمن نشاطات رياضية واجتماعية وفنية، الى جانب اقامة معرض للمنتجات اللبنانية على مدى أربعة أيام داعية الجميع الى المشاركة في انجاح هذا المهرجان في 15 من تشرين الأول المقبل.
