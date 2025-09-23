وزير الدفاع بحث مع سفيرة النمسا في سبل تعزيز التعاون العسكري

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفيرة النمسا في لبنان فرانشيسكا هوسوفيتز فرنسينغ. وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والنمسا، لا سيما في المجالات العسكرية والأمنية، إضافة إلى التعاون القائم في إطار دعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته.



