الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب: على حزب الله التجاوب مع قرار حصر السلاح بيد الدولة بدل إطلاق مبادرات عبثية

أخبار لبنان
2025-09-23 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب: على حزب الله التجاوب مع قرار حصر السلاح بيد الدولة بدل إطلاق مبادرات عبثية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الكتائب: على حزب الله التجاوب مع قرار حصر السلاح بيد الدولة بدل إطلاق مبادرات عبثية

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتوقف عند التطورات في لبنان والمنطقة، وأصدر بيانا، دان "بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة أطفال أبرياء في بنت جبيل"، مؤكدًا "أن استهداف المدنيين وخصوصا الاطفال، جريمة ضمير قبل أن تكون قانونا جريمة موصوفة بين الجرائم المصنفة كبرى".
وشدد الحزب على "وجوب تجنيب المدنيين، ولا سيما الأطفال، تبعات العمليات العسكرية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في حماية الأبرياء.

وتوقف الحزب عند "دعوة الأمين العام لحزب الله إلى فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية، ليؤكد "أن الحوار بين دولة لبنان والمملكة قائم ودائم عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، والأجدى بحزب الله بدل إطلاق مبادرات لا طائل منها التجاوب الجدي مع مسار حصر السلاح بيد الدولة وتجنيب البلاد المزيد من المآسي".
ودعا  هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس المجلس نبيه بري إلى "الالتزام بالنظام الداخلي والإسراع في إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتعديل المادة الخاصة بانتخابات غير المقيمين، تسهيلًا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في مواعيدها وضمانًا لحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في السفارات والقنصليات". 
وشدّد الحزب على "أن الجلسة التشريعية المقبلة هي الأخيرة في العقد الاستثنائي، فيما سيُخصص العقد العادي المقبل لمناقشة مشروع الموازنة، ما يفرض ضغطًا زمنيًا لإقرار هذا التعديل الحيوي في الوقت المناسب".

أخبار لبنان

التجاوب

السلاح

الدولة

إطلاق

مبادرات

عبثية

LBCI التالي
أسرار الصحف 23-9-2025
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-18

جعجع : أتمنى تجاوب حزب الله مع قرار حصر السلاح بيد الدولة لتجنب اللجوء الى القوة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-30

المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-08

يعقوبيان: كلّ التأييد لقرار الحكومة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وقواها الشرعيّة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-07

مخزومي: أُرحب بالقرار التاريخي الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:35

التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية

LBCI
أخبار لبنان
14:31

الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:54

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18

ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام

LBCI
أخبار دولية
2025-04-08

وزير الخارجية السعودي في واشنطن للتخطيط لزيارة ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة

LBCI
رياضة
13:43

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
13:40

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
12:22

رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً

LBCI
أخبار لبنان
02:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

LBCI
أمن وقضاء
08:30

الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More