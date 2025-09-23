الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب: على حزب الله التجاوب مع قرار حصر السلاح بيد الدولة بدل إطلاق مبادرات عبثية
أخبار لبنان
2025-09-23 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكتائب: على حزب الله التجاوب مع قرار حصر السلاح بيد الدولة بدل إطلاق مبادرات عبثية
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتوقف عند التطورات في لبنان والمنطقة، وأصدر بيانا، دان "بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة أطفال أبرياء في بنت جبيل"، مؤكدًا "أن استهداف المدنيين وخصوصا الاطفال، جريمة ضمير قبل أن تكون قانونا جريمة موصوفة بين الجرائم المصنفة كبرى".
وشدد الحزب على "وجوب تجنيب المدنيين، ولا سيما الأطفال، تبعات العمليات العسكرية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في حماية الأبرياء.
وتوقف الحزب عند "دعوة الأمين العام لحزب الله إلى فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية، ليؤكد "أن الحوار بين دولة لبنان والمملكة قائم ودائم عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، والأجدى بحزب الله بدل إطلاق مبادرات لا طائل منها التجاوب الجدي مع مسار حصر السلاح بيد الدولة وتجنيب البلاد المزيد من المآسي".
ودعا هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس المجلس نبيه بري إلى "الالتزام بالنظام الداخلي والإسراع في إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتعديل المادة الخاصة بانتخابات غير المقيمين، تسهيلًا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في مواعيدها وضمانًا لحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في السفارات والقنصليات".
وشدّد الحزب على "أن الجلسة التشريعية المقبلة هي الأخيرة في العقد الاستثنائي، فيما سيُخصص العقد العادي المقبل لمناقشة مشروع الموازنة، ما يفرض ضغطًا زمنيًا لإقرار هذا التعديل الحيوي في الوقت المناسب".
أخبار لبنان
التجاوب
السلاح
الدولة
إطلاق
مبادرات
عبثية
التالي
أسرار الصحف 23-9-2025
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-18
جعجع : أتمنى تجاوب حزب الله مع قرار حصر السلاح بيد الدولة لتجنب اللجوء الى القوة
أخبار لبنان
2025-08-18
جعجع : أتمنى تجاوب حزب الله مع قرار حصر السلاح بيد الدولة لتجنب اللجوء الى القوة
0
أخبار لبنان
2025-08-30
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع
أخبار لبنان
2025-08-30
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع
0
أخبار لبنان
2025-08-08
يعقوبيان: كلّ التأييد لقرار الحكومة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وقواها الشرعيّة
أخبار لبنان
2025-08-08
يعقوبيان: كلّ التأييد لقرار الحكومة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وقواها الشرعيّة
0
أخبار لبنان
2025-08-07
مخزومي: أُرحب بالقرار التاريخي الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-08-07
مخزومي: أُرحب بالقرار التاريخي الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:35
التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية
أخبار لبنان
14:35
التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية
0
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة
0
أخبار لبنان
2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
0
أخبار دولية
2025-04-08
وزير الخارجية السعودي في واشنطن للتخطيط لزيارة ترامب
أخبار دولية
2025-04-08
وزير الخارجية السعودي في واشنطن للتخطيط لزيارة ترامب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
0
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
5
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
6
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
7
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
8
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More