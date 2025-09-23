الاتحاد الأوروبي دان "ضربة الأحد" في الجنوب... ودعا الى تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار

دانت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي وأسفرت عن سقوط عدد من المدنيين، بمن فيهم أطفال، يوم الأحد في جنوب لبنان.وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى الاحترام والتنفيذ الكاملين لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، قائلًا: "لا بد من معالجة المخاوف الأمنية من خلال الاستفادة الكاملة من آلية المراقبة المنشأة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار".ودعا الجميع لأن يدعموا الجهود الحاسمة التي تبذلها حكومة لبنان بهدف ترسيخ حصر السلاح بيد الدولة.