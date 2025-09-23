الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيع عقود شراء طاقة بين وزارة الطاقة وCMA CGM لإنشاء مزارع طاقة شمسية الصدي: عبر الطاقة الشمسية نزيد الإنتاج بتكلفة أقل
أخبار لبنان
2025-09-23 | 10:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
توقيع عقود شراء طاقة بين وزارة الطاقة وCMA CGM لإنشاء مزارع طاقة شمسية الصدي: عبر الطاقة الشمسية نزيد الإنتاج بتكلفة أقل
وقع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع المدير العام لمجموعة CMA CGM في لبنان والشرق الأدنى جو دقاق، في خطوة لتعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية وزيادة إنتاج الطاقة وتخفيف التكلفة والحد من التلوث، على عقود شراء طاقة (PPA)، بعدما إستحصلت شركة Merit Invest ضمن مجموعة CMA CGM على ٣ رخص لانشاء مزارع طاقة شمسية.
وأشار الصّدي إلى أن "الله أنعم علينا في لبنان بساعات مشمسة خلال اليوم، وهذه الثروة الطبيعية إن عرفنا الاستفادة منها قادرة على أن تساهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان بتكلفة أقل بكثير من وسائل الإنتاج التقليدية ومن دون أي تلوث".
أضاف: "نحن في أمس الحاجة إلى أي كيلو واط، وليس فقط إلى ميغاوط، لأن الطلب أكبر بكثير مما هو متوافر اليوم. ومن ضمن مقاربتنا لكيفية تأمين الطاقة للبنانيين، يشكّل إنتاج الطاقة النظيفة عبر مزارع الطاقة الشمسية إحدى الدعائم التي سنرتكز عليها الى جانب إنشاء معامل حديثة وكبيرة لتوليد الطاقة على الغاز".
كما ذكّر أن "في ايار 2022 أعطى مجلس الوزراء 11 رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 15 ميغاواتا، وتمتد فترتها التشغيلية لمدة ٢٥ سنة"، آسفا "لأنه حين وصل الى الوزارة، تبين له ان هذه الرخص في معظمها نائمة في الدرج"، وقال: "لذا، جمعت أصحاب الرخص في الوزارة خلال أيار الماضي، وأعطيتهم مهلة حتى ٣١ كانون الأول 2015 لاستيفاء الشروط اللازمة للبدء بإنشاء حقول الطاقة الشمسية. وبالتوازي، عملنا على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي ابصرت النور منذ أسبوعين بعد 23 سنة من التهرب من انشائها".
وأوضح أن "هذه الهيئة هي المخولة إعطاء التراخيص لمزارع شمسية بأحجام كبيرة ومراقبة العمل فيها وفق قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 على 2002"، وقال: "إن العناصر الأساسية لهذه العقود كانت واردة منذ إعطاء الرخص وأُدخلت بعض التسهيلات الإجرائية عليها".
كما ذكر أنه وجه "كتابا إلى مجلس الوزراء لاطلاعه على توقيع هذه العقود"، وقال: "نحن اليوم امام 3 مزارع للطاقة الشمسية في جبل لبنان والشمال والبقاع بقدرة 15 ميغاواطا لكل منها وبمجموع 45 ميغاواطا. سيتم ربطها بالشبكة الوطنية التي تديرها مؤسسة كهرباء لبنان. وهذه الخطوة لا تزيد فقط كمية الطاقة المنتجة، بل هي أيضا توفر في التكلفة لأن السعر الثابت هو 5.7 سنت لكل كيلوواط ساعة في البقاع و6.27 سنتا لكل كيلوواط ساعة في الشمال وجبل لبنان، أي بأسعار أقل بكثير من متوسط تكلفة الإنتاج لدى كهرباء لبنان".
ولفت إلى أن "توقيع عقود شراء الطاقة اليوم يؤكد التزام الوزارة القيام بالخطوات الضرورية لإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص، مع التشديد على أهمية تحويل هذه العقود الى مشاريع حقيقية سريعا".
وشكر لمجموعة CMA CGM "إيمانها بلبنان واستثمارها فيه"، وقال: "نحن نعمل بكل طاقتنا كي نكسب ثقة المستثمرين عبر تعزيز معايير الشفافية وفرض أحكام القانون واعتماد الحوكمة الرشيدة".
دقاق
من جهته، قال دقاق: "إنه لشرفٌ كبير لي أن أكون هنا اليوم إلى جانب وزير الطاقة والمياه جو الصدي في هذه اللحظة المفصلية للبنان، كما لمجموعة CMA CGM التي وضعت موضوع الاستدامة والتحول الطاقوي في صميم استراتيجيتها العالمية وذلك بتوجيهات واضحة ورؤية قيادية سبّاقة من رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعتنا رودولف سعادة. لذا، ركّزت على هدفٍ واضح أمامها: تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 . ولتحقيق هذا الهدف، نقوم بتوجيه استثمارات غير مسبوقة ونعمل على إطلاق مبادرات رائدة تغطّي أنشطتنا في كل أنحاء العالم".
أضاف: "في البحر، نقوم بتشغيل واحدة من أكثر الأساطيل حداثة وكفاءة بيئيا في العالم. كما كانت مجموعة CMA CGM أول شركة شحن تستثمر بشكل كبير في السفن المزودة بمحركات تعمل بالوقود المزدوج أي الغاز الطبيعي المسال، مما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 25٪. واليوم، نحن نذهب الى أبعد من ذلك، حيث نسرّع الانتقال نحو الوقود من الجيل التالي next-generation fuels، كالميثانول والبيو ميثان والوقود الحيوي biofuels والإي-ميثان e-methane، بحلول العام 2028، ليصبح بذلك أسطول مجموعتنا ضمن أكثر الأساطيل الصديقة للبيئة في قطاع الشحن".
وتابع: "اما على البرّ، فنسعى الى تقليل الانبعاثات الكربونية عبر أنشطة النقل والخدمات اللوجستية والموانئ. كما نزيد من استخدام المعدات الكهربائية والحلول اللوجستية المتكاملة والأدوات الرقمية لتعزيز الكفاءة وخفض الانبعاثات. وفي الوقت نفسه، نعمل على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة للمساهمة مباشرة في التحوّل الطاقي للدول التي نعمل فيها".
وأوضح أن "مبادرتهم اليوم في لبنان هي مثال على هذا الالتزام، وذلك من خلال إنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية: في الشمال وجبل لبنان والبقاع، اذ ستُنتج هذه المحطات 45 ميغاواطا من الطاقة النظيفة، مما يكفي تغطية حاجات أكثر من 22,000 منزل، فضلا عن خفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بأكثر من 45,000 طن سنويا".
أردف: "لا يقتصر هذا المشروع على إنتاج كهرباء أنظف فحسب، بل سيترك أثرًا إيجابيًا على لبنان والشعب اللبناني من خلال المساهمة في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة ساعات التغذية، إلى جانب خلق عشرات فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء وتعزيز الشراكة مع البلديات. كما يشكّل هذا المشروع منصة مهمّة للتعليم والبحث والابتكار في مجال الطاقة المتجددة".
وقال: "لبنان بالنسبة إلى مجموعة CMA CGM أكثر من مجرد بلد انطلقنا منه منذ 47 سنة، بل هو البلد الذي يلهمنا باستمرار للنمو وتعزيز الإلتزام. على مر الزمن، توسع حضورنا فيه ليشمل مجالات: الشحن، الخدمات اللوجستية، محطات الحاويات، التحول الرقمي، مراكز الخدمات المشتركة وقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية. وأدى هذا التوسع الى خلق أكثر من 2,400 فرصة عمل في كل هذه القطاعات، في وقت نحرص فيه على أن تكون الاستدامة جزءا لا يتجزأ من عملنا، لضمان تماشي النمو مع التزامنا المسؤولية".
أضاف: "تجسد مؤسسة CMA CGM قيم مجموعتنا من خلال حسّ المسؤولية والتضامن والاندفاع، فهي بدورها تطلق المبادرات الإنسانية والمشاريع التعليمية في كل أنحاء لبنان. كما تبني شراكات نوعية مع المنظمات غير الحكومية ومع مختلف الجهات الفاعلة محليا ودوليا".
وشكر "وزير الطاقة وكل المؤسسات والشركاء الذين دعموا هذه المبادرة"، وقال: "معا، نبني مستقبلا للطاقة في لبنان أكثر صديقة للبيئة واستقرارا وبإنتاج محلي".
وردّاً على سؤال أين تقع هذه المزارع تحديدا وما هو وضعها الحالي، أجاب دقّاق: "وفقا للتراخيص التي حصلت عليها مجموعة CMA CGM، يجب إنشاء مزارع الطاقة الشمسية الثلاث في الشمال وجبل لبنان والبقاع. ويُعتبر المشروع في شمال لبنان الأكثر تقدمًا، حيث تم تأمين الأرض ونعمل على اختيار المقاول. أما المشروعان الآخران، ان في البقاع او جبل لبنان، فنحن حاليا نسعى الى ايجاد الأراضي المناسبة. ولكن في المشاريع الثلاثة، نؤكد أننا نعمل وسنواصل العمل بكفاءة على استيفاء كل الشروط المسبقة المطلوبة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة، بهدف البدء بأعمال البناء في أقرب وقت ممكن".
أخبار لبنان
وزارة
الطاقة
لإنشاء
مزارع
شمسية
الصدي:
الطاقة
الشمسية
الإنتاج
بتكلفة
التالي
أسرار الصحف 23-9-2025
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-29
وزير الداخلية إستقبل مسؤولًا أمنيًا كويتيًا ونوابًا وترأس إجتماعًا حول تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية
أخبار لبنان
2025-07-29
وزير الداخلية إستقبل مسؤولًا أمنيًا كويتيًا ونوابًا وترأس إجتماعًا حول تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية
0
أخبار دولية
2025-09-21
العراق يفتتح أول محطة للطاقة الشمسية
أخبار دولية
2025-09-21
العراق يفتتح أول محطة للطاقة الشمسية
0
أخبار لبنان
2025-08-06
مخزومي: فريق مؤسسة مخزومي تنفيذ أكبر مشروع إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية
أخبار لبنان
2025-08-06
مخزومي: فريق مؤسسة مخزومي تنفيذ أكبر مشروع إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية
0
آخر الأخبار
2025-07-12
توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الأذربيجانية «سوكار» ووزارة الطاقة السورية على هامش زيارة الشرع اذربيجان
آخر الأخبار
2025-07-12
توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الأذربيجانية «سوكار» ووزارة الطاقة السورية على هامش زيارة الشرع اذربيجان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:35
التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية
أخبار لبنان
14:35
التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية
0
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة
0
أخبار لبنان
2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أخبار لبنان
2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
0
أخبار دولية
2025-04-08
وزير الخارجية السعودي في واشنطن للتخطيط لزيارة ترامب
أخبار دولية
2025-04-08
وزير الخارجية السعودي في واشنطن للتخطيط لزيارة ترامب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
0
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
5
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
6
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
7
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
8
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More