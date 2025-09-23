رئيس الجمهورية حضر واللبنانية الأولى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتقيا غوتيريس ورؤساء دول عربية وأجنبية

يلقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم بتوقيت بيروت، كلمة لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة، والتي يحدد فيها موقف لبنان من التطورات التي يعيشها، اضافة الى الاحداث المتسارعة في المنطقة.



وصباح اليوم، شارك الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون في افتتاح أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك التي بدأت جلساتها الساعة ٩ صباحا بتوقيت نيويورك (الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت).



وكان الرئيس عون وصل والسيدة الأولى إلى مقر الامم المتحدة واتجها إلى قاعة الاستقبال حيث كان في انتظارهما الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي رحب بهما، فيما توالى وصول قادة الدول .



وكانت لقاءات جانبية بين الرئيس عون ورؤساء: سوريا احمد الشرع، والعراق عبد اللطيف رشيد، وبولونيا كارول ناوروكي، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وغيرهم من رؤساء الوفود.



وبعد الاستقبال انتقل الرئيس عون والسيدة الأولى إلى القاعة الكبرى حيث انضم اليهما وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، والمستشاران: العميد اندريه رحال وجان عزيز ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.