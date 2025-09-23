بنت جبيل شيّعت شهداء الاستهداف الإسرائيلي...ولفت نعوشهم بالعلم اللبناني

شيّعت مدينة بنت جبيل شهداء الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع الأحد، وهم: رب العائلة شادي شرارة وأطفاله الثلاثة سيلان وأسيل وهادي، ومحمد مروة.



وقد نجت الام والزوجة أماني بزي من الاستهداف، لكنها حضرت لوداع أفراد عائلتها.



ولُفت نعوشُهم بالأعلام اللبنانية، ورُفِعت على الأكفّ.