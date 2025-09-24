الأخبار
وزير العمل يبحث في باكو انضمام لبنان إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

أخبار لبنان
2025-09-24 | 02:23
وزير العمل يبحث في باكو انضمام لبنان إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
وزير العمل يبحث في باكو انضمام لبنان إلى مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي ومركز العمل التابع لها، عقد وزير العمل محمد حيدر لقاء مع مدير عام مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أذر بيراموف، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، مفوضا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للتباحث في انضمام لبنان الى المركز.

وجرى في خلال اللقاء، عرض مفصل لكل ما يتعلق بملف انضمام لبنان إلى المركز، حيث تم الاتفاق على إحالة الملف إلى الحكومة اللبنانية لاستكمال الموافقات اللازمة تمهيدا للتوقيع الرسمي. 

كما رحب بيراموف بمبادرة لبنان اعتماد بيروت مقرا إقليميا للمركز، مؤكدا أن هذا المقترح سيُعرض على مجلس إدارة المركز فور استكمال انضمام لبنان رسميا، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وسيُلقي حيدر كلمة رسمية في افتتاح الندوة الدولية رفيعة المستوى واجتماع كبار المسؤولين التي ينظمها مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان الأذربيجانية، حيث سيتناول في كلمته رؤية لبنان للتعاون الإقليمي وتطوير الحوكمة العمالية المشتركة بين الدول الأعضاء.

