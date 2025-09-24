الأخبار
حبيب يهنّئ المملكة بـ"اليوم الوطني السعودي الـ٩٥"

أخبار لبنان
2025-09-24 | 01:23
حبيب يهنّئ المملكة بـ"اليوم الوطني السعودي الـ٩٥"

وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برقية تهنئة إلى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لمناسبة "اليوم الوطني السعودي الـ95".

وجاء في البرقية:

"أتشرّف أن أرفع إلى مقامكم الكريم، وإلى خادم الحرمين الشريفين، صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسمى آيات التهاني والمباركة بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة العزة، الأمن، الأمان والازدهار، وأن يبارك قيادتها الحكيمة وشعبها الكريم.

كما أعبّر لمعاليكم عن خالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على دعمها الثابت والمستمر للبنان وشعبه، فقد كانت دائمًا السند الثابت ونور الرجاء للبنانيين في كل الشدائد، منارة الأمل ونافذة الفرص للشباب اللبناني، لتمنحهم طريقًا للنمو والازدهار، وتجسد بذلك إخلاصها وحرصها الدائم على رفعة لبنان وازدهاره.

إن العلاقة الأخوية التاريخية بين بلدينا الشقيقين تجسد نموذجًا فريدًا للوفاء والتضامن، حيث لم تترك المملكة لبنان يومًا، وكانت دومًا السند القوي والرفيق الأمين في أصعب اللحظات، داعمة وموجهة للشباب اللبناني، ومؤكدةً مكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبهذه المناسبة، أودّ أن أعبّر عن إعجابي العميق وتقديري الكبير لحكمة القيادة الرشيدة لجلالة الملك وسمو ولي العهد، وعن تقديري الشخصي لمعاليكم على جهودكم المستمرة في تعزيز أواصر المحبة والصداقة بين لبنان والمملكة".
 

أخبار لبنان

يهنّئ

المملكة

بـ"اليوم

الوطني

السعودي

الـ٩٥"

