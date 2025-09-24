الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة

2025-09-24 | 04:17
عقد وزير الأشغال فايز رسامني مؤتمرًا صحافيًا على أوتوستراد ضبيه، حيث توجد إحدى النقاط السوداء الحساسة لتجمع مياه الأمطار.

وعرض رسامني خطة الوزارة وحملتها التوعوية وأبرز دور الجهات الشريكة في مواجهة تحديات موسم الشتاء، بحضور وفد من مجلس الإنماء والإعمار وعدد من النواب وممثلين عن وزارتي الداخلية والطاقة وفاعليات.

وأوضح أن مياه الصرف الصحي تختلط مع مياه الأمطار، وأن على المواطن أن يُحاسب نفسه ويتوقّف عن الكبّ العشوائي للنفايات على الطرق وخصوصاً قبل حلول فصل الشتاء.

وقال: "لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء وعملنا على حملات توعية للمواطنين ونطالب بعض الشركات بخطوات إضافية".

وأكد أن الوزارات المعنيّة تتعاون كلّها في العمل، لكن إمكانات الدولة محدودة والبلديات مواردها غير كافية، وعلينا أن نساعدها أيضًا.

وأضاف: "نحن نقوم بكلّ واجباتنا، ولكن هذا لا يعني أننا لن نواجه أيّ مشكلات لأنّها أكبر منّا بكثير، والتعاون عنوان المرحلة".

كما دعا البلديات إلى تكثيف حملات التوعية وتنظيم محاضر ضبط للحدّ من رمي النفايات على الطرق.

LBCI
أخبار لبنان
08:46

رئيس الكتائب التقى السفير البريطاني: تشديد على تنفيذ قرارات الدولة وحصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
08:42

اللواء شقير استقبل وفد الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة برئاسة غوشا وبحث في المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
08:39

إجتماع للامن الفرعي في مكتب الترك قرر ضبط المخالفات ملاحقة مرتكبي الحرائق ومؤازرة امنية لمواجهة الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
08:04

وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

LBCI
آخر الأخبار
08:44

العلاقات الاعلامية في حزب الله: لم نصدر أي بيان بشأن النشاط المقرر يوم غد في الروشة

LBCI
أخبار دولية
09:17

إصابات بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في دالاس

LBCI
أخبار لبنان
08:42

اللواء شقير استقبل وفد الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة برئاسة غوشا وبحث في المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
04:17

غسان خوري للـLBCI: جاهزون للانتخابات النيابية... وهذا ما قاله عن العلاقة مع "الثنائي"

LBCI
أخبار لبنان
08:04

وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

LBCI
أخبار لبنان
07:57

بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس... وحدد جلسة تشريعية في 29 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
07:52

إسرائيل تقترب من إبرام اتفاق امني مع سوريا... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
04:17

رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:21

خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

LBCI
أخبار لبنان
12:22

رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً

LBCI
منوعات
10:35

"أنا واقف في الشارع لأن كل الطرقات مغلقة من أجلك"... ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك بسبب موكب ترامب (فيديو)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
14:31

الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح

LBCI
حال الطقس
01:21

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بوادر خير لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان مع CMA CGM

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون

Learn More