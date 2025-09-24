رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة

عقد وزير الأشغال فايز رسامني مؤتمرًا صحافيًا على أوتوستراد ضبيه، حيث توجد إحدى النقاط السوداء الحساسة لتجمع مياه الأمطار.



وعرض رسامني خطة الوزارة وحملتها التوعوية وأبرز دور الجهات الشريكة في مواجهة تحديات موسم الشتاء، بحضور وفد من مجلس الإنماء والإعمار وعدد من النواب وممثلين عن وزارتي الداخلية والطاقة وفاعليات.



وأوضح أن مياه الصرف الصحي تختلط مع مياه الأمطار، وأن على المواطن أن يُحاسب نفسه ويتوقّف عن الكبّ العشوائي للنفايات على الطرق وخصوصاً قبل حلول فصل الشتاء.



وقال: "لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء وعملنا على حملات توعية للمواطنين ونطالب بعض الشركات بخطوات إضافية".



وأكد أن الوزارات المعنيّة تتعاون كلّها في العمل، لكن إمكانات الدولة محدودة والبلديات مواردها غير كافية، وعلينا أن نساعدها أيضًا.



وأضاف: "نحن نقوم بكلّ واجباتنا، ولكن هذا لا يعني أننا لن نواجه أيّ مشكلات لأنّها أكبر منّا بكثير، والتعاون عنوان المرحلة".



كما دعا البلديات إلى تكثيف حملات التوعية وتنظيم محاضر ضبط للحدّ من رمي النفايات على الطرق.