الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غسان خوري للـLBCI: جاهزون للانتخابات النيابية... وهذا ما قاله عن العلاقة مع "الثنائي"
أخبار لبنان
2025-09-24 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غسان خوري للـLBCI: جاهزون للانتخابات النيابية... وهذا ما قاله عن العلاقة مع "الثنائي"
أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري أن الجميع وافق على حصرية السلاح واعطى الضوء الاخضر للحكومة للمضي قدما بهذا الموضوع، مشددا على أهمية الحافظ على البلد وعدم الانجرار الى حرب داخلية.
ورأى خوري في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن الاجرام الاسرائيلي لا حدود ولا سقف له، معتبرا أن ذلك يواجه بالتعاطي الداخلي مع بعضنا البعض وبالتفكير بمصلحة البلد وبالوقوف خلف الجيش.
أشار الى أن "التيار" مع حصرية السلاح بيد الدولة وأن يحتفظ الجيش بهذا السلاح لأن المساعدات الدولية للجيش قد لا تتضمن السلاح.
وقال: ""التيار" يتواصل مع الجميع وخطابه شمولي وليس كيديا".
وأضاف: "نحن جاهزون لخوض الانتخابات النيابية ولم نكن يوما مع التمديد للمجلس".
وتابع: "في انتخابات 2022 كان التيار اكثر فريق مستهدف ومحاصر وسنسترد في انتخابات 2026 المقاعد التي خسرناها".
وعن علاقة التيار الوطني الحر مع ثنائي أمل - حزب الله، أكد خوري أن فيها وضوح وشفافية واحترام متبادل وتنسيق على مستوى النواب.
أخبار لبنان
للـLBCI:
جاهزون
للانتخابات
النيابية...
العلاقة
"الثنائي"
التالي
تدابير سير من أمام مستشفى الرّوم حتّى مستشفى الجعيتاوي بسبب أعمال تعبيد
رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-28
سليم الصايغ للـLBCI: لا يجوز تأجيل الانتخابات النيابية... وهذا ما قاله عن عملية تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
2025-08-28
سليم الصايغ للـLBCI: لا يجوز تأجيل الانتخابات النيابية... وهذا ما قاله عن عملية تسليم السلاح الفلسطيني
0
فنّ
2025-09-17
إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته
فنّ
2025-09-17
إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته
0
صحف اليوم
2025-07-20
هذا ما قاله أبو فاعور لـ"الأنباء الإلكترونية" عن بيان لقاء كليمنصو...
صحف اليوم
2025-07-20
هذا ما قاله أبو فاعور لـ"الأنباء الإلكترونية" عن بيان لقاء كليمنصو...
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-29
كلام ليندسي غراهام عن خطة b بشأن سلاح "حزب الله" يتفاعل... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-29
كلام ليندسي غراهام عن خطة b بشأن سلاح "حزب الله" يتفاعل... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:46
رئيس الكتائب التقى السفير البريطاني: تشديد على تنفيذ قرارات الدولة وحصر السلاح
أخبار لبنان
08:46
رئيس الكتائب التقى السفير البريطاني: تشديد على تنفيذ قرارات الدولة وحصر السلاح
0
أخبار لبنان
08:42
اللواء شقير استقبل وفد الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة برئاسة غوشا وبحث في المستجدات
أخبار لبنان
08:42
اللواء شقير استقبل وفد الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة برئاسة غوشا وبحث في المستجدات
0
أخبار لبنان
08:39
إجتماع للامن الفرعي في مكتب الترك قرر ضبط المخالفات ملاحقة مرتكبي الحرائق ومؤازرة امنية لمواجهة الاعتداءات
أخبار لبنان
08:39
إجتماع للامن الفرعي في مكتب الترك قرر ضبط المخالفات ملاحقة مرتكبي الحرائق ومؤازرة امنية لمواجهة الاعتداءات
0
أخبار لبنان
08:04
وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
أخبار لبنان
08:04
وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:44
العلاقات الاعلامية في حزب الله: لم نصدر أي بيان بشأن النشاط المقرر يوم غد في الروشة
آخر الأخبار
08:44
العلاقات الاعلامية في حزب الله: لم نصدر أي بيان بشأن النشاط المقرر يوم غد في الروشة
0
أخبار دولية
09:17
إصابات بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في دالاس
أخبار دولية
09:17
إصابات بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في دالاس
0
أخبار لبنان
08:42
اللواء شقير استقبل وفد الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة برئاسة غوشا وبحث في المستجدات
أخبار لبنان
08:42
اللواء شقير استقبل وفد الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة برئاسة غوشا وبحث في المستجدات
0
أخبار لبنان
04:17
غسان خوري للـLBCI: جاهزون للانتخابات النيابية... وهذا ما قاله عن العلاقة مع "الثنائي"
أخبار لبنان
04:17
غسان خوري للـLBCI: جاهزون للانتخابات النيابية... وهذا ما قاله عن العلاقة مع "الثنائي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:04
وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
أخبار لبنان
08:04
وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
0
أخبار لبنان
07:57
بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس... وحدد جلسة تشريعية في 29 أيلول
أخبار لبنان
07:57
بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس... وحدد جلسة تشريعية في 29 أيلول
0
أخبار لبنان
07:52
إسرائيل تقترب من إبرام اتفاق امني مع سوريا... اليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
07:52
إسرائيل تقترب من إبرام اتفاق امني مع سوريا... اليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
04:17
رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة
أخبار لبنان
04:17
رسامني: لزمنا متعهدين ليستلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء...والتعاون عنوان المرحلة
0
أخبار لبنان
17:50
الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان
أخبار لبنان
17:50
الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان
0
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
2
منوعات
10:35
"أنا واقف في الشارع لأن كل الطرقات مغلقة من أجلك"... ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك بسبب موكب ترامب (فيديو)
منوعات
10:35
"أنا واقف في الشارع لأن كل الطرقات مغلقة من أجلك"... ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك بسبب موكب ترامب (فيديو)
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-9-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-9-2025
4
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
5
حال الطقس
01:21
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
01:21
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بوادر خير لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان مع CMA CGM
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بوادر خير لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان مع CMA CGM
7
أخبار لبنان
17:50
الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان
أخبار لبنان
17:50
الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان
8
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More