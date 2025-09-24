سلام عرض الاوضاع مع قائد الجيش والتقى سفير ماليزيا مودعا

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الاوضاع العامة.كما استقبل الرئيس سلام سفير ماليزيا في لبنان ازري مات يعقوب في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.