قاليباف: وضع حزب الله اليوم أفضل ممّا كان عليه في السابق

أعلن رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف أن وضع حزب الله اليوم أفضل ممّا كان عليه في السابق.وقال: "عندما أقول إنّ حزب الله أكثر حيوية الآن من أي وقت مضى، أقصد بذلك من نواحي الإيمان والقدرة والانسجام والأبعاد المادّية والمعنوية، مع أنّ هذا لا يعني غياب التحدّيات".وكشف قاليباف أنه في خلال زيارته إلى لبنان، التقى المقاتلين في حزب الله الذين كانوا يتولّون مسؤولية الجبهة، وتحدث معهم، وتلقى تقريرًا حول آخر المستجدات، كما قدّم لهم المشورة اللازمة.واعتبر أن الرحمة لإسرائيل ظلم للبشريّة، مشددا على وجوب محاربتها بشدّة.