قبلان: سلاح المقاومة أكبر حاجات السيادة

ذكر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، في رسالة في ذكرى الحرب الإسرائيلية على لبنان، أن حرب "الخلاص من لبنان وسيادته" انتهت بأكبر صمود أسطوري للمقاومة وأكبر هزيمة أسطورية للجيش الإسرائيلي على تخوم بلدة الخيام الحدودية.



وشكر قبلان البيئة اللبنانية التي احتضنت أهل الجنوب والضاحية والبقاع وأكدت أنّ لبنان عائلة وطنية واحدة ودم واحد ومصير واحد.



وأشار الى أنّ البيئة اللبنانية ترفض أي خصومة سياسية لحظة الاستحقاقات الوطنية الكبيرة، مشددا على وجوب التلاقي والشراكة والتفاني لحفظ لبنان وما يلزم لحمايته بعيداً من التدخلات الخارجية.



وقال قبلان: "نتيجة هذه الحرب السيادية، أكدت أنّ سلاح المقاومة أكبر حاجات السيادة اللبنانية، وأنّ اللبنانيين مصلحة واحدة وعائلة واحدة، وأنّ المقاومة شريك الجيش ورفيق وظيفته الوطنية والسيادية، وأنّ الأكلاف الهائلة التي تمّ دفعها في سبيل هذا البلد تليق بحجم الهدف الوطني الكبير وهو لبنان وسيادته."



وأضاف: "القضية ليست بحجم الردع وأثمانه بل بما يلزم لبقاء لبنان وتأمين وجوده، وبهذا المعنى فإنّ سلاح المقاومة وقدراتها أكبر ضرورات لبنان وأهم درع فاعل".



وأكد أنه على كل الأطراف المعنية البدء بتكوين سياسة أمن وطني ودفاع سيادي يستفيد من كل القدرات الداخلية ويعمل على توظيفها بما يلزم لحماية لبنان ووجوده وسط منطقة "تحترق بجنون".



وأشار الى أنه يجب شكر المقاومة وقادتها وشهدائها والبيئة اللبنانية على عظمة تضحياتها، والى أنه يجب حفظ الشراكة الوطنية ومطالبة السلطة السياسية بردّ يليق بفجاجة المبعوث الأميركي توم برّاك وما تعنيه السيادة الوطنية ووحدة اللبنانيين.



وقال قبلان: "هذا ما يجب أن تفهمه السلطة السياسة الحالية التي يُفتَرض بها الدعوة إلى احتفال وطني يليق بأكبر حرب سيادية وأكبر صمود أسطوري يشهده لبنان، لأنّ الدفاع الأسطوري للمقاومة كان لكل لبنان بصيغته الوطنية الجامعة للمسيحيين والمسلمين"، وأوضح أن دور الشيخ والبطريرك يبدأ من أُبُوّة هذا الوطن وقداسة الدور الجامع للبنان،



كما ألقى التحية لأهل الجنوب والبقاع والضاحية الذين يحملون "أشلاء لبنان" وتاريخ لبنان فوق دماء قرابينهم.